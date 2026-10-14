AI of geen AI? Zo controleer je of een tekst of afbeelding echt is

Veel media wordt tegenwoordig via kunstmatige intelligentie gegenereerd, maar gelukkig komen er ook steeds betere tools uit om AI te herkennen. We leggen uit hoe het werkt.

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AI herkennen met een tool: zo werkt het

Wat je online en zelfs offline leest of ziet wordt steeds vaker via een AI-tool gegenereerd, zoals afbeeldingen, video’s en muziek. Zelfs de tweets van de minister-president bleken door een AI-tool geschreven te zijn. Daar is veel kritiek op. Veel mensen zitten er niet op te wachten om dingen te lezen of te kijken die door een AI zijn gemaakt, want ze missen de authenticiteit of zijn om ethische bezwaren tegen deze technologie.

Methodes

Gelukkig komen er nu ook goede tools beschikbaar die kunnen herkennen of iets via AI is gegenereerd. Daar worden verschillende methodes voor gebruikt. Zo controleren sommige tools of er een onzichtbaar watermerk is te vinden. De Europese Unie verplicht makers van AI-tools om dit soort watermerken toe te voegen.

Andere tools zijn juist getraind om AI-content te herkennen. Zo is de tool Pangram getraind met teksten die door mensen zijn geschreven en teksten die door een taalmodel zijn geschreven, om de verschillen te herkennen.

Pangram

Pangram is de bekendste tool voor het herkennen van AI-teksten. Deze tool is bijvoorbeeld gebruikt om er achter te komen dat de tweets van Rob Jetten via AI waren geschreven. En bij het onderzoek van Alexander Klöpping die er achter kwam dat veel opinie-artikelen in kranten met behulp van AI zijn geschreven.

Pangram gebruik je simpelweg door naar de website te gaan, een stuk tekst te plakken en op “Check for AI” te klikken. Dat kan ook een Nederlandse tekst zijn. Sinds kort kan Pangram tevens AI-afbeeldingen herkennen. Met de gratis versie van Pangram ben je wel beperkt, maar als je een abonnement neemt kun je meer teksten en afbeeldingen scannen.

Omdat Pangram AI-content herkent zonder watermerk, is deze tool erg flexibel. Toch kan het daardoor ook voorkomen dat AI-teksten of AI-afbeeldingen niet als AI worden herkend.

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SynthID Detector

De nieuwe SynthID Detector van Google geeft aan of afbeeldingen, video’s of audiofragmenten gemaakt zijn met een AI-tool die het watermerk SynthID toevoegt. Op dit moment voegen alleen Google zelf, OpenAI, Nvidia, Kakao en binnenkort Apple SynthID toe aan hun gegenereerde media. Je kunt met SynthID Detector dus niet zien of iets is gegeneerd via een andere AI-tool.

Om de SynthID Detector te gebruiken ga je naar deze website en voeg je jouw media toe door een bestand te uploaden.

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