Hoe Gmail compleet verandert: alles wat je moet weten over AI Inbox

Gmail gaat op de schop, want Google werkt aan een inbox zonder een lijst met e-mails. Hoe werkt AI Inbox dan wel? Dat leggen we uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gmail krijgt AI Inbox

Sinds de start van e-mail draaien deze berichten om je inbox: een lijst met e-mails die je al gelezen hebt of nog moet lezen. In de loop van de tijd zijn er manieren geïntroduceerd om beter met deze lijst om te gaan. Denk aan de toevoeging van categoriën waardoor commerciële berichten en nieuwsbrieven automatisch in aparte mappen worden geplaatst. Ook worden belangrijke berichten vaak automatisch bovenin gezet zodat je ze niet mist.

Nu is Google klaar om de volgende stap te zetten. De afgelopen tijd kreeg Gemini al een steeds grotere rol in de e-maildienst. In de volgende stap vervangt Gemini je volledige inbox.

Wat is AI Inbox?

AI Inbox is een hele nieuwe manier om met je e-mails om te gaan. In plaats van een lijst met berichten, zie je een samenvatting met onderwerpen die langskomen in de e-mails die je nog moet lezen. Bovenin staat een lijstje met to-do’s, zoals dat je nog op een specifieke e-mail moet reageren of dat je een rekening moet betalen. Alle informatie wordt uit je e-mails gehaald, maar eigenlijk zie je die niet meer.

Gmail bepaalt door je gedrag wat soort berichten jij het belangrijkste vindt. Zo zullen onderwerpen en to-do’s uit e-mails van mensen waar je vaak een reactie naar stuurt, sneller bovenin worden geplaatst.

Voorlopig blijft AI Inbox gewoon naast de normale Inbox bestaan. Je kunt dan kiezen welke versie je wil gebruiken en wisselen wanneer je wil. Gelukkig maar, want je moet er maar net op vertrouwen dat Gemini geen belangrijke e-mails mist.

Wanneer kan ik AI Inbox gebruiken?

Aanvankelijk mogen een beperkt aantal gebruikers het nieuwe AI Inbox testen, maar Google zegt de nieuwe functie in de komende maanden breder uit te rollen. Er is natuurlijk wel een kans dat we in Nederland extra lang moeten wachten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er nog meer nieuw in Gmail?

Naast AI Inbox krijgt Gmail nog meer Gemini-functies. Zo kun je binnenkort Gemini je e-mails laten schrijven in je eigen stijl, of alleen een check laten doen of de grammatica en toon goed is.

Ook komt het AI-overzicht dat je inmiddels kent van Google Zoeken naar je e-mail. Het idee is dat je ook vragen kunt stellen over alle informatie in je inbox, waarna je een antwoord in de vorm van een strakke samenvatting krijgt. Zo hoef je niet meer exacte zoekwoorden te gebruiken om informatie van jaren terug terug te vinden.

De samenvattingen via AI-overzichten rollen nu naar iedereen uit, maar om vragen te kunnen stellen over alle informatie in je inbox moet je een abonnement hebben op AI Pro of Ultra.

Hoe zit het met privacy?

Google belooft dat de nieuwe AI-functies inclusief AI Inbox werken met de privacy die we van het bedrijf gewend zijn, met complete controle over je data. Lees meer over over Gmail, AI en je privacy.