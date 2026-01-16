Pas op: deel deze informatie nooit met AI-chatbots

Op steeds meer plekken praten we met AI-chatbots, maar het is niet altijd duidelijk wat er precies met de informatie gebeurt die we delen. Daarom kun je sommige dingen beter nooit aan een AI vertellen. Lees snel verder.

Met AI informatie delen: pas op met deze dingen

Handige mensen draaien AI-chatbots lokaal, zodat ze er alles tegen kunnen zeggen zonder echte gevolgen. Anderen zorgen er speciaal voor dat ze enkel AI-diensten met een focus op privacy gebruiken. Toch zullen de meeste mensen zich daar niet mee bezighouden en klakkeloos alles aan ChatGPT vragen.

Chatbots duiken inmiddels op zoveel plekken op, dat het lang niet altijd duidelijk is wat er met de gegevens gebeurt die je invult of uploadt bij je gesprekken. Het is daarom verstandig om terughoudend te zijn met de informatie die je deelt, want je weet nooit of het wordt opgeslagen en waar het vervolgens weer kan opduiken.

Vul nooit persoonlijke contactinformatie in. Denk aan je telefoonnummer, adres of e-mailadres. Deze informatie kan op allerlei manieren misbruikt worden, zoals voor phishing. Denk daarbij niet alleen aan je eigen gegevens, maar ook die van anderen. Die hebben namelijk geen toestemming gegeven dat hun informatie ergens wordt opgeslagen.

2. Logingegevens

AI-chatbots worden wel eens gebruikt om veilige wachtwoorden te genereren, maar dat is geen goed idee. Het wachtwoord wordt namelijk opgeslagen in je geschiedenis en je weet nooit zeker hoe uniek het gegenereerde wachtwoord echt is. Het is daarom beter om via een goede wachtwoordmanager wachtwoorden te genereren.

3. Gevoelige documenten

Upload ook niet zomaar gevoelige documenten naar een AI-chatbot, omdat je dan bijvoorbeeld makkelijk een samenvatting kan krijgen. Denk aan zakelijke documenten waarvan je niet wil dat die op straat komen te liggen, maar ook persoonlijke documenten die vol staan met privédetails, zoals brieven van de Belastingdienst, bankafschriften, creditcardinformatie enzovoort.

4. Medische informatie

Het is verleidelijk om documenten over je medische informatie te uploaden naar AI om het in begrijpelijke taal uit te laten leggen. Of om ChatGPT als een soort zoekmachine te gebruiken over je medische klachten. Dat is nooit verstandig. Dit is informatie waarvan je waarschijnlijk niet wil dat anderen het te zien krijgen of dat het naar jou te herleiden is. Daarnaast loop je het risico op medische desinformatie, wat gevaarlijk is.

5. Geheimen

Omdat gesprekken met chatbots realistisch aanvoelen, kan het verleidelijk zijn om het over je diepste geheimen te hebben. Alsof je het eindelijk tegen iemand kwijt kunt zonder gevolgen. Maar niet alleen kan die informatie altijd weer ergens opduiken: het is ook niet uit te sluiten dat de vreemde dingen die je zegt worden opgemerkt door de mensen achter de chatbot.

6. Je eigen creatieve werk

Als je creatief werk maakt, zoals het schrijven van boeken of het tekenen van unieke illustraties, is het niet verstandig om deze producties te uploaden naar een chatbot om bijvoorbeeld feedback te vragen.

Er is dan namelijk een kans dat wat je uploadt onderdeel wordt van de trainingsdata en op verschillende manieren elders weer op kan duiken. Als jij het belangrijk vindt dat je eigen creaties dus bij jezelf blijven, kun je ze beter bij jezelf houden.

