AI Mode nu in Nederland: dit kun je met deze Google-zoekmethode

Google Zoeken krijgt in Nederland een extra dosis kunstmatige intelligentie met AI Mode. Dit moet je weten over deze nieuwe zoekmethode.

AI Mode in Nederland: dit moet je weten

Na een testperiode in de Verenigde Staten, is AI Mode van Google nu klaar voor de rest van de wereld. Ook in Nederland kun je vanaf deze week je zoekopdrachten compleet met AI laten uitvoeren. Je krijgt dan geen lijst met linkjes meer, maar enkel een samenvatting van Gemini.

In de Google-app tik je op AI Mode om deze nieuwe zoekmethode te gebruiken. Je vindt AI Mode ook in de webbrowser als je zoekt via Google. In AI Mode geef je een zoekopdracht zoals je gewend bent, maar dan met complexere vragen waar onderzoek voor nodig is.

AI Mode zoekt allerlei informatie bij elkaar om jou een bevredigend antwoord te geven op je vraag. Zo kun je bijvoorbeeld producten met elkaar vergelijken, of reistips vragen met specifieke eisen. Na het antwoord kun je doorvragen voor verduidelijking of extra informatie.

Multimodaal en voor iedereen

AI Mode is multimodaal. Dat betekent dat je net als met Gemini je stem kunt gebruiken om vragen te stellen, of foto’s kunt uploaden. Zo kun je bijvoorbeeld een foto toevoegen van boeken die je leuk vindt, om AI Mode te vragen om vergelijkbare boeken aan te raden.

AI Mode is voor alle gebruikers toegankelijk. Je hebt er zelfs geen AI-abonnement voor nodig. Wel waarschuwt Google dat het een experimentele functie is en er fouten gemaakt kunnen worden. Informatie van een AI-zoekmachine zoals AI Mode kan gehallucineerd worden en is dus niet altijd betrouwbaar.

Zorgen bij media

Onder media zijn er grote zorgen over de opkomst van AI-zoekmethodes. Er klonk al veel kritiek dat het AI-overzicht bovenaan zoekresultaten van Google ervoor zorgt dat minder mensen op linkjes klikken. Met de uitgebreide antwoorden van AI Mode zal dat nog minder zijn. Toch hebben websites kliks nodig om te kunnen bestaan, en heeft Google de informatie op die websites nodig om goede antwoorden te kunnen geven.

Google beweert dat deze zorgen niet nodig zijn en dat de kwaliteit van doorklikkers juist beter is: als mensen klikken op linkjes die in het AI Mode-antwoord zijn verwerkt, dan besteden ze meer tijd op deze websites. Cijfers over het verschil tussen doorklikken in AI Mode en de normale zoekmachine maakt Google echter niet bekend.

Uitrol is gestart

Google start vanaf vandaag met de uitrol van de functie naar onder andere Nederland. In de komende week moet de nieuwe functie vanzelf in jouw app verschijnen. Vergeet niet de nieuwste updates voor de Google-app te installeren.

AI Mode in Chrome

Binnenkort wordt het ook mogelijk om AI Mode te gebruiken via de adresbalk van Google Chrome. Al zijn er ook redenen waarom een AI-zoekmachine geen goed idee is.