AI op vakantie: zo helpen Gemini en ChatGPT je in het buitenland

Door de mogelijkheid om foto’s te gebruiken bij je zoekopdrachten in Gemini of ChatGPT, is AI inmiddels onmisbaar als je op vakantie gaat.

AI op vakantie: een onmisbare tool in het buitenland

Sommige apps installeer je alleen als je naar het buitenland gaat. Je hebt Airbnb om een slaapplek te vinden, of installeert Duolingo om alvast wat woordjes over de grens te leren. Je hebt wellicht een app zoals Google Translate om teksten te vertalen, of de app van Schiphol als je gaat vliegen. Bij deze vakantie-apps is inmiddels een AI-app zoals Gemini of ChatGPT ook onmisbaar.

1. Complexe vertalingen

Met Google Translate kun je al de camera van je smartphone gebruiken om de wereld om je heen te vertalen, maar ideaal is het niet. Google Translate kijkt namelijk niet naar de context en probeert puur woorden en zinnen te vertalen, met wisselende resultaten. AI is hier veel beter in.

Stel je een straat vol verkeersborden voor waarop informatie staat of je mag parkeren. Dat mag bijvoorbeeld enkel op specifieke dagen, tijdens specifieke tijden met specifieke voertuigen. Dan kun je dat vertalen en ontcijferen, of je maakt een foto en vraagt aan AI of je daar nu op dit moment mag parkeren en hoe lang.

Ook in andere situaties is AI reuze handig is als je puur een antwoord op een vraag wil. Zo kun je een ingrediëntenlijst in een andere taal erbij pakken en vragen of er iets in zit waar je allergisch voor bent, in plaats van dat je elk los ingrediënt gaat vertalen.

2. Verwarrende situaties

Maar het is niet altijd taal dat verwarrend is. Zo zat ik onlangs in een vakantiehuisje met een houtkachel, terwijl ik zo’n kachel nog nooit heb gebruikt. Omdat ik het niet verkeerd wilde doen, maakte ik een foto van de kachel en vroeg ik AI om een stappenplan.

In het buitenland kom je vaker apparaten of andere objecten tegen die niet werken zoals je gewend bent. Zo kun je bijvoorbeeld ook een foto van een apparaat sturen en vragen waar de aanknop zit.

3. Leg de omgeving uit

Ik was afgelopen week tijdens mijn vakantie in Kopenhagen en Malmö en in beide steden staan de parken vol met mooie beelden. Zelden staat er bij zo’n beeld een bordje met uitleg: zoals wie het heeft gemaakt, hoe het heet en wat het symboliseert. AI kan je dit mogelijk wel vertellen, al zijn de resultaten in de praktijk nog erg wisselend. Meer geluk zul je hebben bij beroemde gebouwen en attracties.

4. Hulp met wat te doen

Ben je in een grote stad en heb je nog enkele uren tijd te doden voordat je trein gaat of dat je gaat eten? Dan kun je aan AI vragen wat je moet doen. Zeg waar je bent en hoeveel uur je te doden hebt en vraag om een plan. Je krijgt dan een overzichtelijk schema, zonder dat je eerst allerlei losse locaties en routes hoeft op te zoeken. Op die manier heb je meer tijd om daadwerkelijk te genieten van je vakantie.

