AI-slop: wat is het, hoe herken je het en wat zijn de gevaren?

Je hebt de term vast weleens voorbij zien komen: AI-slop. Maar wat is dat eigenlijk en waarom moet je ervoor op je hoede zijn? We leggen het haarfijn uit in échte mensen-taal.

Dit moet je weten over AI-slop

Katten die in hun eigen soap spelen. Bekende mensen die onmogelijke trucjes uithalen. Jezus Christus verkleed als garnaal. Zomaar een paar voorbeelden van video’s die je op sociale media tegenwoordig aan de lopende band tegenkomt. Ze zijn gemaakt met AI en hebben maar één doel: gezien worden. Hoe meer mensen kijken, hoe meer de ‘makers’ eraan verdienen.

Dát is, kort gezegd, AI-slop. Filmpjes zonder betekenis of artistieke ambities, geproduceerd met een paar simpele prompts. De term verwijst niet per se (meer) naar de technische kwaliteit van deze filmpjes. Voorbij zijn de dagen waarin mensen in AI-video’s zes vingers hadden of plots uit beeld verdwenen.

Dat maakt deze ‘digitale rommel’ overigens alleen maar gevaarlijker. Nu het vaak niet meer te onderscheiden is van echte beelden, kunnen we slop zomaar gaan aanzien voor de werkelijkheid.

Hoe herken je AI-slop?

As je alleen let op de visuele kwaliteit van de beelden, wordt dat steeds moeilijker. Veel reclamestudio’s maken al gebruik van AI om commercials te produceren. Zeker als er nadien goede menselijke controle plaatsvindt, is het bijna onmogelijk om het verschil aan te wijzen. Dikke kans dat jij inmiddels al beelden voor echt hebt aangezien die in werkelijkheid met kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd.

De definitie van AI-slop gaat echter verder. Zoals gezegd zit er vaak geen enkele betekenis achter. Er gebeuren geen logische en/of realistische dingen. Juist dát maakt ze aantrekkelijk voor het menselijk brein. Ze vallen op omdat ze anders zijn dan wat we in werkelijkheid om ons heen zien.

Slimme makers zoeken overigens naar beelden die nét buiten ons referentiekader vallen. Er bestaan talloze (echte) filmpjes van honden die elkaar in het water duwen. Dat maakt een bekend AI-filmpje van een grote hond die zijn kleinere broertje in de bek neemt en woest in het zwembad slingert niet eens héél ongeloofwaardig. Veel mensen stuurden hem door, waardoor hij heel vaak werd bekeken. Maar het is wel nep.

Waar ligt de grens?

De grens tussen ‘AI-slop’ en ‘video’s die met AI zijn gemaakt’, kun je niet gemakkelijk aangeven. Op YouTube vind je inmiddels veel historische documentaires die AI-beelden bevatten. Daar kunnen zeker fouten in zitten, maar de makers hebben er wel tijd en aandacht aan besteed. Dankzij AI kunnen ze op hun zolderkamer docu’s in elkaar draaien waar vroeger een hele filmstudio voor nodig was. Geen slop.

Veel schimmiger is het inmiddels beroemde gevecht tussen AI-Tom Cruise en AI-Brad Pitt. Zowel visueel als qua stemmen zijn ze vrijwel niet meer te onderscheiden van de echte acteurs. Je kunt beweren dat het een interessante showcase is van waar AI toe in staat is. Toch leidt het weinig twijfel dat de maker vooral heel veel clicks nastreefde met een controversieel filmpje. Twijfelgeval.

Wat we zeker wél slop kunnen noemen, zijn bijvoorbeeld de talloze AI-filmpjes die na zijn dood van Paus Franciscus verschenen. Hij vloog met Jezus door de lucht, stapte de hemelpoort binnen en zat gezellig te kletsen met andere overledenen. Deze video’s spelen in op zeer basale emoties, zijn respectloos en domweg nogal eng. Het leverde niettemin miljoenen clicks en bracht dus veel geld in het laatje.

Wat zijn de gevaren?

AI-slop heeft duistere kanten. Hoe realistischer de beelden zijn, hoe meer mensen ze voor echt aanzien. Dat kan bijzonder ongewilde gevolgen hebben als ze gaan over bijvoorbeeld politici of actualiteiten. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als er een AI-filmpje verschijnt van asielzoekers die overlast veroorzaken?

Vooral voor jongeren kan het gevaarlijk zijn als hun onvolgroeide brein continu wordt blootgesteld aan nepbeelden. Ze leren dan niet goed onderscheid te maken tussen feit en fictie. Vandaar dat YouTube onder vuur ligt vanwege de stortvloed aan dit soort video’s.

AI-video’s zijn daarnaast het ultieme voorbeeld van algoritme-gedreven content. Zoals gezegd worden ze vooral gemaakt om zo vaak mogelijk bekeken te worden. Ze zijn ontzettend verslavend, zorgen ervoor dat je echte video’s minder interessant vindt én leiden mogelijk tot concentratieproblemen. Dat wordt ook wel ‘brain rot’ genoemd. Het enige medicijn? Afkicken.

