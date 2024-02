Poll: vind jij AI een toegevoegde waarde op je smartphone?

Steeds meer smartphones bieden functies aan die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Daarom hebben we een nieuwe poll voor je: vind jij AI een toegevoegde waarde op je telefoon of kan het je gesloten worden?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poll: wil je AI of niet?

Het zal je niet ontgaan zijn dat steeds meer smartphones over AI-functies beschikken. Vorig jaar kwam Google met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, die een ‘Magic Editor’ aan boord hebben. Daarmee kun je objecten verplaatsen of verwijderen en zelfs de gehele achtergrond vervangen.

Samsung kon natuurlijk niet achterblijven en creëerde ‘Galaxy AI’. De nieuwe S24-toestellen hebben ook diverse functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Je kunt je foto’s flink bewerken, maar hebt nog veel meer mogelijkheden. Zo vatten de telefoons lange (nieuws)artikelen voor je samen en krijg je hulp bij het opstellen van eigen schrijfsels.

Later dit jaar moet het zelfs mogelijk worden om berichten en telefoongesprekken live uit een andere taal in het Nederland om te zetten.

Samsung Galaxy S24

Nog zo’n nieuwigheid is ‘Circle to search’. Daarmee zoek je op een visuele manier door een foto te omcirkelen. AI analyseert het beeld en schotelt je zoekresultaten voor. Dat is vooral handig als je niet precies weet waar je naar kijkt, en het kan je ook wat typewerk schelen.

Leuk, maar ga je het ook gebruiken?

Dat klinkt natuurlijk allemaal erg indrukwekkend, maar we vragen ons af of jullie die functies in de praktijk ook gaan gebruiken. Daarom hebben we de volgende poll opgesteld om jullie mening over AI te peilen:

Laat in de reacties onder het artikel vooral ook even weten waarom je voor dit antwoord hebt gekozen. Zeker als je twijfelt natuurlijk. Vind je het wel tof om objecten uit foto’s te kunnen knippen, maar zit je niet te wachten op vertaalde telefoontjes? Of hoop je op AI-functies die nog niet bestaan? We zijn zeer benieuwd!

Geen artikel missen? We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Lees het laatste smartphonenieuws: