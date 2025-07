Hoe AI streamingdiensten verandert: Netflix is nooit meer hetzelfde

AI dringt inmiddels ook je streamingdiensten binnen, waardoor onder andere Netflix nooit meer hetzelfde zal zijn. Dit kun je verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe AI streamingdiensten verandert: Netflix en meer

Hoewel op sociale media slechte visuele effecten tegenwoordig massaal ‘AI’ worden genoemd, liet Netflix deze maand weten pas voor het eerst generatieve kunstmatige intelligentie te hebben ingezet voor het maken van een scène.

In de Argentijnse serie The Eternauts is via AI een shot met instortende gebouwen gemaakt. Volgens Netflix-baas Ted Sarandos was het anders niet mogelijk geweest, vanwege het beperkte budget dat beschikbaar was voor deze relatief kleine show.

Je kunt erop vertrouwen dat steeds meer series en films op Netflix en andere streamingdiensten shots of hele scènes krijgen die compleet met AI zijn gegenereerd. Toch is dat absoluut niet de enige manier waarop deze technologie je streamingdiensten gaat veranderen.

The Eternauts

Automatisch in je eigen taal

Hoe dat gaat werken, zien we nu bij een relatief onbekende streamingdienst: Wow Presents Plus. Deze dienst heeft een hele specifieke niche, want het zendt alleen realityprogramma RuPaul’s Drag Race en aanverwante shows uit. Heb je daar niets mee, dan heb je niets bij Wow Presents Plus te zoeken.

Drag Race is een programmaformat dat in elk land gebruikt kan worden. Er is Drag Race Holland, maar er zijn ook versies in onder andere België, Frankrijk, Brazilië, Italië, Filipijnen, Spanje, Zweden, Thailand en meer. De versies die niet in het Engels worden gepresteerd, worden standaard minder goed bekeken. Via AI probeert Wow Presents Plus daar nu wat aan te doen.

Internationale versies van Drag Race worden vanaf nu automatisch gedubd naar de taal van het land waarin je kijkt. Normaal gebeurt het dubben van series en films door lokale stemacteurs alles opnieuw in te laten spreken, waardoor iedereen in beeld anders klinkt. Door het gebruik van AI behouden de mensen op het scherm hun eigen stem. De presentator van Drag Race France klinkt als zichzelf als hij zegt: “Kom op meiden, we gaan ervoor!”

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is even schrikken dat bekende internationale koppen plots Nederlands spreken. Het klinkt nog niet perfect, maar het maakt dit soort programma’s wel een stuk toegankelijker. Het is logisch als streamingdiensten zoals Netflix het voorbeeld van Wow Presents Plus zullen volgen.

Dat Gi-hoon in Squid Game bijvoorbeeld plots Nederlands praat met de stem van Lee Jung-jae. Het zal de manier waarop we series kijken voor veel mensen veranderen, zeker omdat veel mensen toch het liefst series kijken terwijl ze met hun smartphone bezig zijn. Dat lukt niet als je ondertiteling moet lezen.

Meer personalisatie

Daarnaast wordt AI steeds meer gebruikt om streamingdiensten te personaliseren. Zo experimenteert Prime Video met samenvattingen voor als je niet meer weet wat er gebeurde in de afleveringen die je al hebt gekeken, en gebruikt Netflix de technologie om iedereen persoonlijke thumbnails te geven, zodat je sneller geneigd bent een serie of film te openen.

Ook wordt AI ingezet om beter te kunnen zoeken, naast het typen van de exacte titels van series en films. Zo kun je hier en daar al zoeken op stemming, of door een beschrijving op te geven als je de titel bent vergeten.

Zodra de technologie zich verder ontwikkelt, is er een grote kans dat straks niet alleen de thumbnails van een serie per persoon verschillen maar ook de inhoud persoonlijker wordt. Dat acteurs niet alleen jouw taal spreken, maar zich ook anders gedragen door jouw voorkeuren. Dat wordt dan alleen wel lastig de serie nabespreken bij het koffiezetapparaat op je werk de volgende dag.

AI in al je apps

AI duikt steeds vaker op in bijna alle apps op je smartphone. Het erge is dat je daar niets tegen kunt doen. Op het gebied van video worden er grote stappen gezet door Veo 3 van Google.