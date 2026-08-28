Android Planet AI-update: jaar lang gratis Gemini, teksten krijgen watermerk

Android Planet vat het AI-nieuws van de afgelopen maand samen met een focus op Gemini, maar ook met updates rond andere ontwikkelingen. Lees je mee?

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Omdat veel AI-nieuws ook voor jou als Android-gebruiker relevant is, zetten we op een rijtje wat je niet mag missen. In de Android Planet AI-update wordt het belangrijkste nieuws over Gemini en andere ontwikkelingen samengevat.

Jaar lang gratis Gemini

Google wist in augustus trots te delen dat de Gemini-app inmiddels 1 miljard maandelijkse gebruikers heeft, waardoor de app het snelst groeiende product in de geschiedenis van het bedrijf is.

Google hoopt die groei door te zetten door studenten gratis Gemini aan te bieden. Naast de introductie van nieuwe tools die het studeren makkelijker moeten maken, strooit Google met abonnementen.

In de Verenigde Staten krijgen studenten maar liefst een jaar lang gratis Gemini AI Pro (normaal 19,99 dollar per maand). In Nederland moeten studenten het doen met een jaar lang AI Plus (4,99 euro per maand). Toch kun je hier ook 75 procent korting krijgen op AI Pro, of 64 procent korting op een combinatiepakket van AI Pro en YouTube Premium. Alle tijd die je wint met studeren via AI, kun je dan besteden door filmpjes te kijken op YouTube.

Gemini 3.7 Flash

Het nieuwste Gemini-model dat Google in augustus heeft uitgebracht is Gemini 3.7 Flash. Dit model is vooral goed in het schrijven van code en het aansturen van agents.

Opvallend is dat we nog steeds wachten op Gemini 3.5 Pro. Google had beloofd om deze nieuwe versie van zijn vlaggenschipmodel in juni uit te brengen. Het model is waarschijnlijk uitgesteld omdat het niet goed genoeg presteerde. Volgens geruchten zou 3.5 Pro vooral qua het schrijven van code achterlopen op de concurrentie.

Watermerken in teksten

Anthropic is het eerste AI-bedrijf dat een watermerk gaat verstoppen in gegenereerde teksten van Claude. Het bedrijf zegt dat elk AI-bedrijf dit uiteindelijk gaat doen, omdat dit nou eenmaal moet van de Europese Unie.

Het is opvallend dat het watermerk niet met het blote oog zichtbaar is, en blijft bestaan als je de gegenereerde tekst kopieert en ergens plakt. Zelfs de tekst bewerken helpt niet om het watermerk te verwijderen. Dat komt doordat het watermerk verstopt zit in de keuze van woorden die het AI-model maakt.

Regelmatig moet een AI-model een keuze maken tussen verschillende woorden met dezelfde betekenis. Al die keuzes bij elkaar vormen een patroon. Als je de juiste sleutel hebt, kan dat patroon worden herkend. Dit betekent in de praktijk dat je straks een tekst door een tool kunt halen om te zien of het met Claude is gegenereerd. Anthropic belooft dat de kwaliteit van de teksten door dit watermerk niet achteruit gaat.

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ChatGPT voor tieners

OpenAI rolt nu ChatGPT speciaal voor tieners uit. Hoewel tieners al jaren ChatGPT gebruiken, zegt OpenAI ze nu te willen beschermen. Deze versie van de AI heeft voorbeeldprompts rond educatie, een Leermodus met stapsgewijze begeleiding, herinneringen om pauzes te nemen en ouderlijk toezicht. Als de AI merkt dat je jonger dan 18 jaar bent, wordt ChatGPT voor tieners automatisch ingeschakeld.

Spotify en AI-muziek

Muziekdiensten worden overspoeld met AI-muziek en Spotify is nu duidelijk: muziek dat via AI is gemaakt krijgt een AI-label. Ook wordt deze muziek niet aangeraden in de beroemde algoritmes van de app zoals in de Discover Weekly. Spotify zegt dat mensen moeten kunnen vertrouwen dat de artiesten naar wie ze luisteren zijn wie ze zeggen dat ze zijn.

Datahonger

AI-bedrijven blijven maar trucs verzinnen om nieuwe data te verzamelen voor het trainen van hun AI-modellen. Het opvallendste nieuws van de afgelopen maand was dat AI-bedrijven massaal stapels oude boeken kopen, om de informatie te scannen en het papier vervolgens te vernietigen. Zelfs duizenden tweedehandsboeken uit Nederlandse winkels worden op deze manier opgekocht, opgegeten en versnipperd, schrijft NRC.

Ook Amazon maakte zich deze maand niet populair, omdat het bedrijf besloot om livestreams van gebruikers in de app te gebruiken om AI te trainen. Streamers konden daar geen toestemming voor te geven, want de optie stond al automatisch ingeschakeld.

De essays van Mark en Bill

Zowel Mark Zuckerberg als Bill Gates zijn in de pen geklommen om lange essays te schrijven over AI. Hun visies over de technologie kunnen haast niet verder van elkaar af staan.

Zuckerberg (die Meta AI aan de man wil brengen) is dolenthousiast en beargumenteert dat superintelligentie voor iedereen toegankelijk moet zijn. In zijn visie van de toekomst krijgt iedereen een AI-assistent die alle persoonlijke dingen over je weet. Ook moet iedereen een persoonlijke coach krijgen, die je op academisch niveau dingen kan leren over welk onderwerp dan ook.

Terwijl Zuckerberg ervan overtuigd is dat superintelligentie de wereld en mensheid ten goede komt, is Bill Gates in de loop van de jaren een stuk negatiever worden. De mede-oprichter van Microsoft is er van overtuigd dat er een duidelijk plan nodig is voor onze AI-toekomst, want hij maakt zich zorgen over hoe kinderen opgroeien met deze technologie, baanverlies en het gevaar rond cyberaanvallen en bioterrorisme.

Aan de slag met Gemini

Ben je al aan de slag gegaan met Gemini voor Home? We geven je inspiratie voor de soorten vragen die je kunt stellen. Volg Android Planet voor meer AI-tips en AI-nieuws.