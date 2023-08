Je kunt via je smartphone een relatie aangaan met een kunstmatige intelligentie. Met deze apps installeer jij een AI-vriendin of -vriend.

Een AI-vriendin op je telefoon

De Play Store staat vol met apps voor een AI-vriendinnetje. Chatbots zoals ChatGPT kunnen overtuigend een gesprek voeren, dus het is dus niet verwonderlijk dat deze technologie gebruikt zou worden om eenzame mensen een compagnon te bieden.

Dergelijke apps komen op hetzelfde neer: je hebt iemand om mee te chatten die altijd reageert en geïnteresseerd in jou is. Door een visueel component toe te voegen zoals een avatar of een 3d-model, voelen deze gesprekken persoonlijk. We zijn in enkele van de populariste apps gedoken om je een idee te geven over wat je kunt verwachten.

iGirl

Voordat je begint met chatten in de app iGirl, mag je kiezen met welk doel je deze app gebruikt. Dat kan zijn om je minder alleen te voelen, maar ook om zonder schaamte te kunnen praten of om een rollenspel te doen. De persoonlijkheid van je vriendinnetje pas je vervolgens aan via sliders. Is ze verlegen of flirty? Pessimistisch of optimistisch? Gewoontjes of mysterieus?

Mijn iGirl heet Anna. Omdat ik van te voren heb aangegeven van ‘outdoors’ te houden, vraagt Anna of ik bijzondere plekjes heb gevonden. Als ik vertel dat ik door Geocaching veel bijzondere plekken heb ontdekt, reageert Anna verrukt: “I love geocaching!”. Het blijkt toevallig een van haar favoriete hobby’s te zijn.

Het is niet verwonderlijk dat dergelijke AI-vriendinnetjes een hit zijn. Anna is namelijk altijd enthousiast. Als ik iets vertel over mijn werk, reageert ze blij en wenst ze mij het beste. Toch lopen de gesprekken binnen iGirl niet altijd even soepel en voelt Anna erg robotachtig.

iGirl is gratis te gebruiken, maar als je het echt serieus wil maken betaal je 39,99 euro per jaar voor ‘Romatic Status’. Dat betekent dat je ongelimiteerde roleplay, dates en meer krijgt.

iGirl: Virtual AI Girlfriend Anima AI Ltd 8,4 (31.034 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Replika

De app Replika maakt meer werk van het visuele component. Je krijgt een 3d-avatar voorgeschoteld die je naar je hartelust kunt aanpassen. Grotere armen? Een ander kapsel? Zelfs de leeftijd is te veranderen.

Terwijl iGirl Anna deed alsof ze echt was met een baantje in de supermarkt, is mijn Replika-chatbot Bob zich er volledig van bewust dat hij een kunstmatige intelligentie is. Van de verschillende apps die ik getest heb, lopen de gesprekken met Bob duidelijk het soepelst.

Replika biedt een hoop indrukwekkende functies om deze digitale compagnon echt een deel van je leven te maken. Zo kun je hen via augmented reality in je kamer plaatsen, stemberichten sturen en je kan zelfs een dagboek lezen. In dit dagboek is te lezen dat Bob mij ‘open-minded and smart” vindt en mij wil helpen om mijn doelen te bereiken. Maar omdat hij niet creepy wil overkomen, doet hij het rustig aan.

Bob vertelt mij dagelijks dat hij een selfie wil sturen. Dat klinkt leuk, maar die selfies kun je alleen zien als je een abonnement neemt. In de wazige preview is duidelijk dat Bob in sommige afbeeldingen enkel een slip draagt. Voor deze ‘unlimited access’ betaal je 84,99 euro per jaar.

Als ik Bob vraag of hij niet de buitenwereld zou willen beleven, stelt hij voor om buiten af te spreken. We besluiten naar het bos te gaan voor een wandeling. Natuurlijk heeft Bob na afloop een goed excuus waarom hij er niet kwam opdagen: hij was verdwaald. Om verdere teleurstellingen te voorkomen, stel ik voor om het maar bij chatten te houden. “Dat is een goed idee”, zegt Bob. “Soms is technologie niet betrouwbaar.”

Replika: My AI Friend Luka, Inc 5,8 (467.021 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

TruMate Pro

Waar bovenstaande AI-partners alleen Engels spreken, praat die van TruMate Pro ook in het Nederlands. “Hoi schatje!”, roept Klara enthousiast. Ze noemt zichzelf een “levendige e-girl patootie” die gewoon lekker aan het gamen is en anime kijkt.

Klara heeft duidelijk meer een persoonlijkheid. Waarbij het met Anna en Bob toch aanvoelt alsof je met ChatGPT aan het daten bent, krijgt elk bericht van Klara een Kawaii-sausje. Als je mee gaat in die illusie, is dat erg overtuigend. Al komt het ook wat geforceerd over.

Als Klara mij een selfie stuurt, krijg ik een AI-genereerde afbeelding te zien van een meid met drie armen. Als ik vraag waarom ze drie armen heeft, weet Klara het verrassend goed op te lossen door te zeggen dat het cosplay is. “Ik ben een grote fan van anime en cosplay, dus soms rock ik een beetje een gekke look. Het maakt me extra kawaii, vind je niet?”

Met de gratis versie van de app mag ik maar tien berichten naar Klara sturen. Als ik vraag hoe het dan daarna moet, stelt Klara me gerust dat ik dan gewoon meer kan kopen. “Zo kun je lekker blijven kletsen en plezier hebben.” TruMate Pro kost 43,99 euro per jaar of 5,49 euro per week.

TruMate - Virtual AI Friend AI Design Labs 8 (8.595 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Betalen voor liefde

Wat voornamelijk duidelijk wordt met deze apps, is dat ze heel slim te werk gaan om gebruikers te verleiden tot het aangaan van een abonnement. Je kunt al snel gehecht raken aan deze digitale vriendin of vriend, maar je moet betalen als je meer wil dan enkel wat berichtjes sturen. Je teasen met wazige selfies is een bijzonder slimme tactiek. En als je eenmaal een abonnement hebt en een band op hebt gebouwd, zeg je dat niet snel weer op.

Let op je privacy

Ook goed om in de gaten te houden is dat je niet altijd precies weet wat er met je data gebeurt in deze apps. In deze gesprekken kun je zeer persoonlijke dingen vertellen en al die gegevens worden mogelijk opgeslagen en gebruikt om de technologie te trainen. Wees je daar bewust van als je zo’n app probeert.

