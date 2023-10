Deze AI wearables luisteren mee met al je gesprekken

Kunstmatige intelligentie kun je straks om je nek dragen, opspelden of op je neus zetten. We vertellen je alles over AI wearables.

AI wearables: kunstmatige intelligentie om je nek

Een jaar geleden had nog niemand van ChatGPT gehoord en nu is deze technologie overal te vinden. Binnenkort kun je kunstmatige intelligentie zelfs dragen als een sierraad. De tijd van AI wearables is hier.

Rewind Pendant

Wat als je terug kunt spoelen naar alle gesprekken die je hebt gevoerd? Met dat idee komt de Rewind Pendant op de markt. Deze wearable luistert naar alles wat je zegt en hoort, maakt daar een transcript van en slaat het op. Zo kun je altijd terugzoeken naar wat er is gezegd.

Waarom zou je dat willen? De makers stellen dat het handig is als je bijvoorbeeld bent vergeten wat je partner nodig heeft in de supermarkt, om automatisch een to-do-lijst bij te houden of als je ideeën voor later wil bewaren. Alles wordt lokaal opgeslagen op je smartphone en versleuteld, zodat niemand anders het transcript kan lezen.

De makers beloven dat alleen de gesprekken worden bewaard van mensen die daarmee instemmen, maar hoe dat in de praktijk werkt is nog een beetje onduidelijk. Eén van de mogelijkheden is dat mensen specifiek toestemming moeten geven door dat hardop uit te spreken.

Op dit moment zit de Rewind Pendant nog in de ontwikkelfase, maar je kunt de wearable alvast vooruit bestellen voor 59 dollar. Daarnaast is waarschijnlijk een abonnement nodig om de zoekfunctie te gebruiken.

Rewind Pendant Humane AI Pin

Humane AI Pin

Tijdens de Paris Fashion Week werd de AI Pin van Humane onthuld. Deze wearable plaats je als een broche op je kleding. Humane is nog niet heel duidelijk over wat je met deze gadget kunt. De makers beloven dat de sensoren in de pin worden gebruikt voor ‘intuïtieve computerinteracties’ waarbij privacy voorop staat. Vooral opvallend is het projectiescherm, dat via lasers informatie op je hand projecteert.

Interessant aan de AI Pin is dat het laat zien hoe kunstmatige intelligentie ook opduikt in de mode-industrie. Humane heeft een wachtlijst voor je als toegang wil krijgen tot het nieuwe apparaatje.

Tab van Avi Schiffman

De jonge techentrepreneur Avi Schiffman komt met ‘de meest persoonlijke draagbare AI ter wereld’ op de markt, in de vorm van Tab. Net als de Rewind Pendant is Tab een ketting die luistert naar je gesprekken. Maar in plaats van enkel terugzoeken in deze gesprekken via een transcript, doet Tab daadwerkelijk wat met de informatie. Je kunt met Tab in gesprek over wat je hebt gezegd en advies vragen. Tab weet namelijk door de gesprekken wat jij belangrijk vindt in het leven en wat je doelen zijn.

Schiffman heeft eerder één van de grootste Covid-19-websites gemaakt, met recente data over wereldwijde infecties. Ook maakte de entrepreneur een Airbnb-alternatief voor Oekraïense vluchtelingen. De Tab staat nog in een heel vroeg stadium en Schiffman zoekt naar investeerders.

Tab Ray-Ban Meta smart glasses

Ray-Ban Meta smart glasses

Meta brengt in samenwerking met Ray-Ban een nieuwe zonnebril uit waar Meta AI in verwerkt zit. Zeg ‘Hey Meta’ en je kunt de kunstmatige intelligentie vragen stellen. Het idee is dat je zelfs naar een gebouw kunt kijken en met Meta AI in gesprek kan over dat gebouw. Of dat je bijvoorbeeld met je bril naar de woonkamer kijkt en vraagt waar de afstandsbediening ligt.

De zonnebril is niet de enige manier waarop Meta met kunstmatige intelligentie aan de gang is. AI komt naar WhatsApp, Instagram en Facebook met stickers, chatbots en meer.

Hoe gevaarlijk is kunstmatige intelligentie? Volgens OpenAI moeten we oppassen dat deze technologie de mensheid gaat uitroeien. Ondertussen wordt je data in steeds meer apps gebruikt om AI te trainen.

Wil je zelf aan de slag met ChatGPT? Er is een officiële app voor Android uitgebracht. We geven je tips voor goede ChatGPT-prompts.