AirDroppen met je Android kan nu: deze telefoon heeft de primeur

Jeroen Timmermans
21 november 2025, 11:07
2 min leestijd
Fantastisch nieuws voor huishoudens met zowel een iPhone als Google Pixel 10. Google heeft het mogelijk gemaakt dat de nieuwste Pixel bestanden van en naar een iPhone kan AirDroppen. Hoe dat werkt, lees je hier.

Airdrop en Quickshare

Nee, je krijgt niet ineens een AirDrop-functie op je Pixel 10. Het blijft gewoon Quick Share heten. Maar, je kunt nu wel gemakkelijk bestanden delen tussen iPhones (en andere Apple-apparaten) en je Pixel-telefoon.

De functie is vooralsnog alleen beschikbaar op de Google Pixel 10-serie. Of jij het ook al kunt gebruiken, is nog even de vraag.

Echte bestandsoverdracht

Deze uitwisseling in beide richtingen werkt voor foto’s, video’s en alle andere bestanden. Het is volgens Google geen workaround, maar een directe en peer-to-peer verbinding. Dit moet een snelle, efficiënte en veilige manier van bestanden delen garanderen. Hieronder zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Android Quick Share and iOS AirDrop compatibility

Gek genoeg heeft Google niet samengewerkt met Apple om dit mogelijk te maken, maar dit op eigen houtje ontwikkeld. Wel steekt Google de hand uit naar Apple om in de toekomst de verschillende besturingssystemen beter met elkaar te laten samenwerken.

Pak je Pixel 10 erbij, zo werkt het:

Zoals gezegd is het de vraag of het ook al op jouw Pixel 10 werkt. Volg onderstaande stappen om daarachter te komen.

  1. Ga naar je ‘Instellingen’ op je Pixel en tik bovenaan op je naam;

  2. Kies nu voor ‘Alle services’, waarna je een lange lijst met instellingen ziet;

    Selecteer ‘Systeemservices’ onder ‘Privacy en beveiliging’.

  3. Je moet hier zoeken naar de Quick Share-extensie en deze updaten;

    Deze extensie wordt via een Google Play-systeemupdate uitgerold naar Pixel 10-gebruikers. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten.

  4. Is het updaten gelukt? Start dan je telefoon opnieuw op en je kan de nieuwe deelfunctie van Android gebruiken.

Zorg wel dat de ontvanger Airdrop op zijn Apple-apparaat heeft aangezet. Dan zie je op je Pixel-telefoon in Quick Share alle Apple-apparaten in de buurt in de lijst staan. Accepteert die vervolgens de connectie, dan kan de data-overdracht echt beginnen.

Andersom werkt het uiteraard ook: Apple-gebruikers zien nabije Androids in Quick Share op hun iPhone, iPad of Macbooks verschijnen.

Dit is helaas nog onbekend

We weten nog niet of deze functie straks naar eerdere Pixel-toestellen komt, zoals de Pixel 9 of 8a. Ook is het nog maar de vraag of de functie onderdeel gaat uitmaken van Android 17 en dus voor een veel grotere groep Android-gebruikers beschikbaar wordt.

Omdat de technologie door Google is ontwikkeld, zou het ons ook niets verbazen als ze (in eerste instantie) alleen de eigen Pixel-telefoons ervan gaan voorzien.

Heb jij een Google Pixel 10? Laat ons in de comments even weten of de nieuwe functie al op jouw toestel werkt.

Bron: Blog Google
Google Pixel 10

