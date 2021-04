De AirTag is een tracker om kwijtgeraakte spullen terug te vinden. Maar wat als je de tracker (met of zonder spullen) zélf kwijt bent? De AirTag werkt niet met Android, maar als jouw Android-smartphone een nfc-chip heeft, kun je een gevonden AirTag wel uitlezen.

AirTag Android: zo werkt het deels

Apple presenteerde AirTag officieel deze week en brengt de handige gadget op 30 april uit voor 35 euro. De tracker heeft een speciale ultra wideband-chip om zijn locatie te bepalen en leunt hiervoor ook op andere apparaten. Je kan de AirTag alleen registreren, volgen en terugvinden via de Zoek mijn-app van Apple, die alleen beschikbaar is voor de iPhone en iPad. De AirTag werkt dus niet met je Android-smartphone.

Toch kun je de AirTag wel op één manier met een Android-telefoon gebruiken, zo merkte 9to5Mac op. Een speciale vraag-en-antwoordpagina van Apple geeft namelijk aan dat je een gevonden AirTag kan uitlezen via de nfc-chip. iPhones hebben een nfc-chip, maar veel Android-smartphones ook.

Door je smartphone (met nfc-chip) kort tegen de witte kant van een gevonden AirTag te houden, krijg je een melding op het scherm. Klik hierop en je browser-app opent een pagina met informatie over de AirTag, inclusief het serienummer.

Als de eigenaar heeft aangegeven dat hij zijn of haar AirTag kwijt is geraakt, zie je een melding met informatie om in contact te komen met de eigenaar. Zo kun je hem of haar laten weten dat je de AirTag gevonden hebt, hopelijk samen met de verloren portemonnee, tas of ander voorwerp.

Nfc-chip en meer trackers

Als gezegd kun je een verloren AirTag alleen uitlezen als je Android-smartphone over een nfc-chip beschikt. Weet je niet zeker of jouw toestel een nfc-chip heeft? Dit kun je in de meeste gevallen op onze website controleren. Vul in de zoekbalk de naam van je smartphone in en klik op jouw model. Kies nu de pagina Specificaties. De tabel met de naam Verbindingen geeft aan of jouw smartphone nfc ondersteunt.

Wil je meer weten over de AirTag? Lees dan verder op onze zusterwebsite iPhoned. Zoek je een AirTag-alternatief dat wél met je Android-toestel werkt? Kijk dan eens naar de Samsung Smart Tag en Smart Tag Plus, die compatibel zijn met Samsung-smartphones. Tile en Chipolo verkopen trackers die met vrijwel alle Android-toestellen werken.

