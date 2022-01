Een alarmsysteem voor thuis: 5 goede keuzes uitgelegd

Met een alarmsysteem voor thuis beveilig je je woning op uiteenlopende manieren. Android Planet legt uit hoe zo’n systeem werkt en zet vijf goede alarmsystemen op een rijtje.

Wat is een alarmsysteem voor thuis?

Een alarmsysteem in je huis biedt extra zekerheid tijdens het slapen of juist als je op vakantie bent. Met sensoren die je ramen, deuren en zelfs hele kamers in de gaten houden, komen inbrekers veel moeilijker ongemerkt binnen. Bij onraad gaat er een alarm af en krijg je een melding via de smartphone-app. Vaak kun je instellen dat ook anderen gewaarschuwd moeten worden. Sommige alarmsystemen zijn – tegen betaling – te koppelen aan een professionele meldkamer voor meer zekerheid en praktische opvolging.

Onderstaande alarmsystemen vereisen een internetverbinding. Het meegeleverde basisstation werkt in de meeste gevallen zowel via wifi als via een ethernetkabel. De meegeleverde sensoren werken draadloos op een verwisselbare batterij en zijn via 3M-tape of schroeven te monteren aan je muur, kozijn of andere locatie. Houd er rekening mee dat sensoren standaard alleen voor binnengebruik geschikt zijn. Speciale buitensensoren zijn te herkennen aan het gewijzigde ontwerp en doorgaans de hogere prijs.

Hieronder zetten we – in willekeurige volgorde – vijf goede en slimme alarmsystemen voor je huis, schuur of appartement onder elkaar.

1: Ring Alarm

Het Amerikaanse Ring is één van de bekendste aanbieders van betaalbare, slimme alarmsystemen. In Nederland koop je het vijfdelige startpakket van Ring Alarm (Gen 2) voor een adviesprijs van 249 euro. In de praktijk is het alarmsysteem regelmatig in de aanbieding voor minder dan 199 euro – goed om in je achterhoofd te houden.

Het alarmsysteem bestaat uit een basisstation met ingebouwde sirene, een bedieningspaneel, een bewegingssensor, een contactsensor en een signaalversterker. Je kunt dus één ruimte en één deur of raam monitoren. Wil je meer ruimtes, ramen of deuren beveiligen dan kun je een uitgebreider startpakket of losse accessoires aanschaffen. In januari 2022 introduceerde Ring ook een glasbreuksensor die inbraak via glas waarneemt via geluid.

Goed om te weten is dat Ring Alarm pas volledig werkt met een abonnement van tien euro per maand. Met zo’n abonnement werkt het systeem een dag door als je stroom inclusief internet uitvalt, kan de Ring-app automatisch drie contacten waarschuwen bij gevaar en profiteer je van meer features. Sommige concurrerende alarmsystemen zijn echter volledig zonder meerkosten te gebruiken.

Ook goed om te weten is dat Ring Alarm heel goed samenwerkt met Amazons spraakassistent Alexa en met andere Ring-producten, inclusief de populaire videodeurbellen en beveiligingscamera’s. Het alarmsysteem werkt echter niet goed samen met de Google Assistent.

2: WoonVeilig Alarmsysteem

Het WoonVeilig Alarmsysteem is een veel verkocht alarmsysteem voor thuis, met name door de promotie van verzekeraar Univé en energieleverancier Essent. Het alarmsysteem is zowel te koop als te huur en kan door jou of door een installateur gemonteerd worden. In de goedkoopste variant kost het alarmsysteem 299 euro.

Het startpakket bestaat uit een basisstation met geïntegreerde sirene, een bedieningspaneel, twee bewegingssensoren, een raam- of deursensor en een sleutelhangerknop. Extra sensoren als een glasbreukmelder en koolmonoxidemelder zijn los verkrijgbaar.

Het alarmsysteem werkt met ook via een app en is te verbinden aan de Google Assistent. Belangrijk: het alarmsysteem komt pas volledig uit de verf met een optioneel abonnement van 8,95 euro per maand.

Interessant is dat je het WoonVeilig-pakket tegen betaling kan koppelen aan een beveiligingsdienst. Bij nood neemt een gecertificeerde beveiliger polshoogte bij je huis en kan hij indien nodig de hulpdiensten inschakelen. Je neemt dit stukje zekerheid af voor zes euro per maand en betaalt 65 euro voor het eerste uur als er daadwerkelijk iemand langskomt.

3: Ajax Alarmsysteem

Wil je een serieus alarmsysteem dat verdergaat dan de basis, dan is het merk Ajax (niet te verwarren met de voetbalclub) het bekijken waard. Het alarmsysteem van Ajax is uitgebreider dan de concurrentie omdat je een abonnement kan afsluiten op de meldkamer. Zo ben je verzekerd van geassisteerde bewaking, die je bijvoorbeeld kan bellen bij onraad.

Het alarmsysteem is naar eigen smaak samen te stellen, al zijn er ook starterpakketten te koop. Ajax biedt keuze uit allerlei sensoren voor binnen en buiten, inclusief voor gordijnen en roldeuren. Het alarmsysteem werkt via een hub (basisstation). Interessant is dat je het Ajax Alarmsysteem zelf kan installeren maar ook voor een installatieservice kan kiezen.

Een mooi detail: het alarmsysteem is te koop in het zwart en wit, zodat je zelf bepaalt welke kleur het beste in jouw interieur past. Veel concurrerende alarmsystemen zijn slechts in één variant te koop.

Niet geheel verrassend is het prijs van een Ajax Alarmsysteem het grootste aandachtspunt. De startprijs ligt met 449 euro een stuk hoger dan een eenvoudiger alarmsysteem van de concurrentie.

4: Eufy

Het alarmsysteem van Eufy (Eufy Home Alarm Kit) is lekker betaalbaar; je betaalt er nog geen 160 euro voor. Je krijgt voor dat geld een vijfdelig starterspakket, bestaande uit een basisstation, een bewegingsmelder, een bedieningspaneel en twee contactsensoren. Die plak je op een raam of deur. De bewegingsmelder monteer je zo dat hij een hele ruimte in de gaten houdt. Het bedieningspaneel werkt op een accu en laat je het alarm aan- en uitzetten.

Het basisstation regelt de verbinding tussen de sensoren, verbindt met je thuisnetwerk en heeft een ingebouwde sirene. Veel klanten vinden de sirene zacht en daarom niet goed hoorbaar buitenhuis of op zolder. Dat is een aandachtspunt. Het alarmsysteem is te verbinden aan de Google Assistent.

Een pluspunt van deze alarmset is dat hij zonder abonnement werkt. De Eufy-app is volledig gratis te gebruiken. Met dit alarmsysteem hoef je dus geen rekening te houden met extra kosten. Goed om te weten is dat losse sensoren voor dit alarmsysteem minder breed verkrijgbaar zijn. Prettig is wel dat je het Eufy-systeem kan koppelen aan slimme camera’s en een deurbel van Eufy om het geheel samen te laten werken.

5: Gigaset Smart Home Alarmsysteem

Ook Gigaset – bekend van onder meer smartphones – verkoopt een slim alarmsysteem voor thuis. Met een straatprijs van 249 euro voor het Medium-pakket is het alarmsysteem scherp geprijsd. Je krijgt voor dit geld een basisstation, een sirene, een bewegingssensor en drie raam- of deursensoren. Meer sensoren zijn los te koop. Je kan het alarmsysteem ook uitbreiden met bijvoorbeeld een Gigaset-beveiligingscamera, -deurbel of -watersensor (om lekkage te meten).

Het alarmsysteem ondersteunt onder meer de automatiseringsdienst IFTTT, waardoor je bijvoorbeeld kan instellen dat je Philips Hue-lampen aanspringen bij onraad. Een bedieningspaneel zit niet in de Medium-verpakking. Je bedient het alarmsysteem daarom met je smartphone. Het Gigaset-alarm is ook te bedienen via de Google Assistent en Amazon Alexa.

