De Alcatel 3X 2020 is officieel gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Dit toestel met een vanafprijs van 159,99 euro heeft vijf camera’s, een grote accu en flink scherm. Hier lees je alles over de nieuwe smartphone en check je onze exclusieve preview.

Alcatel 3X (2020) officieel voor Nederland

Wanneer de Alcatel 3X 2020 naar ons land zou komen was nog even de vraag, tot nu. Het toestel is nu gepresenteerd en ook direct te bestellen. Uitlevering vindt plaats vanaf 31 juli en als je nu een 2020-editie bestelt, dan kun je ook een gratis TCL Bluetooth-headset met een waarde van 39,99 euro aanvragen. Benieuwd naar onze eerste ervaringen, scrol dan direct naar onderen.

Het toestel is de opvolger van de Alcatel 3X (2019) en heeft een scherm van 6,52 inch met een hd-resolutie. Het display heeft een langwerpige verhouding van 20 staat tot 9, waardoor het toestel relatief smal is. Aan de bovenkant is een kleine waterdruppelnotch aanwezig, waarin de frontcamera is verwerkt. Daarmee schiet je makkelijk en snel een selfie of kun je videobellen.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en is op te laden via de usb c-poort. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord, zodat je muziek luistert zoals je gewend bent. Keuze heb je tussen een zwart en donkergroen model, waarbij de fysieke vingerafdrukscanner geplaatst is op de achterkant.

Qua processor is er gekozen voor een chip van MediaTek met daarbij 4GB of 6GB werkgeheugen. Het interne geheugen is 64GB of 128GB groot en uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Alcatel kiest voor Android 10 en heeft verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de interface.

Vier camera’s op de achterkant

Zowel de 4/64GB als 6/128GB-variant van de Alcatel 3X van 2020 heeft vier camera’s op de achterkant. De 128GB-versie heeft een hoofdcamera van 48 megapixel, bijgestaan door een groothoeklens van 5 megapixel. De derde lens wordt gebruikt om diepte-informatie op te slaan. Tot slot is er nog een macrocamera aanwezig, om scherpe foto’s te maken van objecten van dichtbij.

Het meest betaalbare model met 64GB opslag heeft een primaire camera van 16 megapixel. De andere drie camera’s zijn hetzelfde als de uitgebreidere variant. Ook de resolutie van de frontcamera verschilt bij de twee modellen. De 128GB-variant maakt selfies van 13 megapixel, bij de 64GB-versie doe je dat in maximaal 8 megapixel.

Beschikbaarheid Alcatel 3X (2020) in Nederland

De Alcatel 3X (2020) met 64GB opslag heeft een Nederlandse adviesprijs van 159,99 euro. Het model met meer werk- en opslaggeheugen kost 189,99 euro. Bestel je tussen 1 en 31 juli dan kun je een TCL Bluetooth Headset aanvragen met een waarde van 39,99 euro.

Alcatel 1SE (2020) 64GB komt ook naar Nederland

Tegelijkertijd met de Nederlandse lancering van de 3X 2020 is ook een nieuw model van de Alcatel 1SE (2020) gepresenteerd. Dat model heeft 64GB opslag en heeft een Nederlandse adviesprijs van 139,99 euro. Koop je dat model voor 31 juli, dan kun je daarbij ook een TCL-headset aanvragen.

Exclusieve hands-on Alcatel 3X (2020)

Android Planet heeft de nieuwe 3X van 2020 ook alvast onder handen kunnen nemen en onze eerste indrukken check je dan ook in deze hands-on. Het toestel heeft een glazen behuizing wat er chique uitziet, maar uiteraard wel wat glad aanvoelt.

De achterzijde wordt onderbroken door een zilverkleurig Alcatel-logo en fysieke vingerafdrukscanner. Die werkt snel, accuraat en zorgt voor een fijne vorm van beveiliging van het toestel. Ook gezichtsherkenning werkte vrij snel, maar is wel een stuk minder veilig.

De 3X (2020) ligt goed in de hand en ook alle fysieke knoppen zijn goed te bereiken. Naast de standaardknoppen bevat de linkerzijde nog een speciale Google Assistent-knop. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord; fijn om zo oudere oordopjes te kunnen blijven gebruiken.

Beeldscherm is prima voor deze prijsklasse

Het scherm is 6,52 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is niet het meest scherpe scherm in een smartphone, maar het volstaat prima. Het bekijken van gemaakte foto’s, fimpjes op YouTube of tekst op een website is daarmee prima te noemen.

Ook de kijkhoeken en kleurweergave zijn dat. Doordat het scherm relatief langwerpig is, is er net wat meer informatie op te zien en dat is fijn. Aan de bovenzijde is een kleine druppelvorm te zien, waar de frontcamera in verwerkt is. De randen zijn wat breder, maar dat valt niet negatief op. De ‘kin’ aan de onderkant is nog iets forser, maar dat zien we vaker in deze prijsklasse.

Android 10 en algemene prestaties

Fijn is dat Alcatel deze vernieuwde 3X uitlevert met Android 10. Daarbij is ook de beveiligingsupdate van juni 2020 al op het toestel te vinden, waardoor het toestel dus up-to-date is.

De fabrikant levert het toestel met verschillende eigen applicaties waaronder voor de galerij, een geluidsrecorder en de enjoy.now-app, waarin je meer informatie over producten van TCL (waar Alcatel onder valt) kunt vinden.

Ook een eigen browser is voorgeïnstalleerd, maar ook staat uiteraard Google Chrome op het toestel. Tot slot zien we nog een proefversie van Avast, wat games en de Kids modus-app op de 3X (2020) staan.

Tijdens de eerste keer aanzetten van de 3X (2020) krijg je wat vragen over hoe je de thuisschermen in wil stellen. Dat kan uiteraard ook later makkelijk en snel worden aangepast in de instellingen.

De eigen schil van Alcatel voelt speels aan en is niet al te zwaar. Tijdens het opdoen van de eerste ervaringen en installatie van apps is er weinig op te merken over de snelheid van het toestel. Het geteste model bevat 6GB RAM, maar ook is er een betaalbaarder model verkrijgbaar, voorzien van 4GB werkgeheugen.

Vijf camera’s met elk hun eigen functie

Eén van de speerpunten van de Alcatel 3X (2020) is de diversiteit van camera’s. Het toestel bevat namelijk vijf camera’s in totaal, waaronder de frontcamera verwerkt in de waterdruppelvormige notch.

Aan de achterkant is een subtiel camera-eiland te vinden in de linker bovenhoek. De hoofdcamera van dit model heeft een 48 megapixel-sensor, waarmee je standaard 12 megapixel-foto’s schiet. Wat snelle eerste foto’s gemaakt met deze camera zie je dan ook in onderstaande galerij.

Daarnaast is het leuk om te zien dat je ook met een wat lager budget nog steeds kunt genieten van diverse cameramogelijkheden. Zo is het mogelijk om groothoekfoto’s te maken, maar ook foto’s van dichtbij. Wil je een portretfoto maken, dan kan dat ook met de Alcatel 3X 2020, oftewel er is nog veel meer te ontdekken.

De camera-interface voelt minimalistich aan en een foto maken doe je dan ook makkelijk. Je kiest snel tussen de standen automatisch, portet of breed, maar kunt ook kiezen voor ‘meer’. In het menu wat dan opent vind je onder andere de supermacro-stand, kun je wat spelen met AR-emoji of kiezen om een time-lapse te maken.

Conclusie Alcatel 3X (2020) preview

Met deze opvolger van het 3X-model uit 2019 laat Alcatel zien dat ze een complete telefoon kunnen maken voor een lager prijspunt. De accu is flink vergroot en heeft nu een capaciteit van 5000 mAh. Je hebt de beschikking tot nog meer camera’s en ook draait dit toestel direct op Android 10.

Daarbij heb je keuze uit twee modellen qua werk- en opslaggeheugen en is er plaats voor twee simkaarten. De schil is niet de zwaarste ooit, maar zal niet iedereen bekoren. Al met al lijkt Alcatel weer helemaal klaar om de strijd aan te gaan in deze prijsklasse met concurrenten als Samsung, Xiaomi en Motorola.

Lees meer over Alcatel: