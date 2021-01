We zitten nog geen twee weken in het nieuwe jaar en het smartphone-aanbod is al weer twee betaalbare toestellen rijker: de Alcatel 3L en Alcatel 1S zijn officieel gepresenteerd tijdens de Consumer Electronics Show 2021. Hier lees je er alles over.

Alcatel 3L (2021) officieel: alles op een rij

Met de Alcatel 3L legt fabrikant TCL vooral de focus op de drievoudige camera, aangestuurd door slimme software. De zelflerende camera herkent verschillende scenario’s en past zijn instellingen hierop aan. Het is hierdoor extra eenvoudig om foto’s van goede kwaliteit te maken.

Het toestel heeft een 48 megapixel-hoofdcamera met ondersteuning voor autofocus, 2 megapixel-dieptesensor en 2 megapixel-macrolens. Er is ook een selfiecamera van 8 megapixel aan de voorkant, verwerkt in een druppelvormige notch.

De hardware-specificaties van de Alcatel 3L in een notendop:

6,52-inch hd+ scherm

48 megapixel hoofdcamera

4000 mAh-batterij

Octacore MediaTek-processor

4GB werkgeheugen, 64GB opslag (uitbreidbaar tot 512GB)

Het toestel is voorzien van prima specificaties voor een budgetsmartphone. Denk bijvoorbeeld aan het 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslag. Dit is best ruim, zeker omdat het nog uit te breiden is met een micro-sd-geheugenkaartje van maar liefst 512GB. Een extra groot pluspunt is dat de Alcatel 3L direct uit de doos op Android 11 draait.

De Alcatel 3L ligt in de loop van dit jaar in de winkels en is verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart. De vermoedelijke Europese adviesprijs is 149 euro, dit kan voor de Nederlandse markt nog veranderen.

Alcatel 1S (2021) officieel: alles op een rij

De Alcatel 1S is een budgetsmartphone met enkele interessante functies. Denk bijvoorbeeld aan een driedubbele camera en Android 11 als besturingssysteem. Het toestel vertoont veel overeenkomsten met de tegelijk gepresenteerde Alcatel 3L, hoewel dit toestel iets krachtiger is.

Het goedkopere toestel heeft een een 13 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-dieptesensor en 2 megapixel-macrolens. Er is ook een selfiecamera van 5 megapixel aan de voorkant, verwerkt in een druppelvormige notch. Ook bij deze camera levert de 1S iets in vergeleken met de 3L

De slimme camera software is ook in de Alcatel 1S terug te vinden. Je maakt dus vrij eenvoudig goede foto’s in wisselende scenario’s.

De hardware-specificaties van de Alcatel 1S in een notendop:

6,52-inch hd+ scherm

13 megapixel-hoofdcamera

4000 mAh-batterij

Octacore MediaTek-processor

3GB werkgeheugen, 32GB opslag (uitbreidbaar tot 512GB)

De Alcatel 1S heeft al met al aardige specificaties. Hoewel je natuurlijk ook niet de meest geavanceerde hardware moet verwachten voor een smartphone in deze prijscategorie. De 4000 mAh-batterij is in ieder geval een leuk extraatje die we ook in zijn voorganger de Alcatel 1S 2020 zagen. Daarnaast is het toestel uitgerust met een vingerafdrukscanner en Google Assistent-knop.

Een exacte datum is voor de Nederlandse markt nog niet bekend, maar naar verwachting ligt het toestel binnenkort al in de schappen. Ook de verkoopprijs is nog niet zeker. Geschat wordt een adviesprijs rond 109 euro.