Dat er wordt gewerkt aan de Nokia 5.4 was al duidelijk en de eerste specificaties waren ook al bekend. Een bekende bron heeft nu alle vermeende specs van het budgettoestel weten te bemachtigen. Android Planet zet ze voor je op een rij.

‘Alle Nokia 5.4 specificaties op een rij

De geruchtenmolen over de vermeende Nokia 5.4 draait op volle toeren en via MySmartPrice weten we nu alle vermoedelijke specificaties. Zo krijgen we een volledig beeld van de aankomende budgetsmartphone van Nokia. De chipset is nu bekend en dat wordt de Snapdragon 662, die we onder andere vinden in de Poco M3 en Motorola Moto G9 Power.

In eerdere geruchten werd gesproken over 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB interne opslag. Volgens de site klopt de hoeveelheid RAM, maar een 64GB-model komt er niet. Voor de rest krijgt het toestel een scherm van 6,39 inch met een lage resolutie van 1520 bij 720 pixels. De selfiecamera is in een klein gaatje verstopt en schiet foto’s van maximaal 16 megapixel.

Vier camera’s op achterkant

Andere specificaties bestaan uit een 4000 mAh-accu en usb c-poort. Het toestel heeft plaats voor twee simkaarten en een geheugenkaartje. Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden en de hoofdsensor heeft een resolutie van 48 megapixel. De andere camera’s gebruik je voor close-ups, om diepte vast te leggen voor portretfoto’s en voor foto’s gemaakt in een wijdere hoek.

Het toestel komt op de markt in het blauw en paars, beschikt over een fysieke vingerafdrukscanner en wordt nog geleverd met Android 10. Dat laatste is jammer te noemen, aangezien Android 11 inmiddels al een tijd geleden is uitgebracht.

Presentatie en beschikbaarheid Nokia 5.4

Wanneer Nokia het toestel exact wil presenteren is nog de vraag, maar dat zou dit jaar nog kunnen gebeuren. Het toestel volgt de Nokia 5.3 (foto’s in dit artikel) op, een smartphone die op de markt kwam met een adviesprijs van 199 euro. Ook verwachten we tegelijkertijd de onthulling van de iets krachtigere Nokia 7.3, waar eerder al renders van verschenen.

