Alles over AutoGPT: geef kunstmatige intelligentie een doel en wacht

De volgende stap in ChatGPT is AutoGPT: een ‘autonomous agent’ die zelfstandig voor jou problemen oplost. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AutoGPT: zet een ‘agent’ aan het werk

Bij het gebruik van ChatGPT en andere chatbots ligt de grote kunst in het schrijven van prompts. Als jij je opdracht goed weet te verwoorden, dan krijg je een beter resultaat dan anderen. Maar wat als je ook die stap uit handen kunt geven?

Normaal geef je ChatGPT één vraag en krijg je één antwoord. Vervolgens moet je een nieuwe vraag stellen om dat antwoord te verbeteren, of de volgende stap in je zoektocht te zetten. Met AutoGPT gaat dat allemaal vanzelf.

De chatbot verandert daardoor van een vragenbak in een ‘autonomous agent’: een kunstmatige intelligentie die je een doel geeft en die vervolgens constant nieuwe vragen aan zichzelf stelt, om uiteindelijk dat doel te bereiken.

Hoe werkt dat?

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op een taalmodel. Deze is heel goed in bepalen wat het volgende woord in een sequentie moet zijn en op die manier worden de antwoorden opgebouwd. De chatbot snapt alleen niet wat die zegt.

AutoGPT (en het vergelijkbare project BabyAGI) verandert dit nu. Met deze technologie worden de antwoorden weer terug aan de chatbot gevoerd, die tevens een soort geheugen krijgt. Daardoor kan deze ‘agent’ zelfstandig verder gaan. De mogelijkheden zijn al best bijzonder. Zo kan AutoGPT op het internet zoeken, en zelf ook nieuwe agents lanceren en opdrachten geven.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar wordt dit voor gebruikt?

De technologie is nog heel nieuw en men is nog maar net aan het ontdekken wat er mee mogelijk is. Je moet bijvoorbeeld denken aan de opdracht om een bedrijf te verzinnen met als doel om zoveel mogelijk geld te verdienen.

Maar er wordt voornamelijk nog geëxperimenteerd en gespeeld met de mogelijkheden. Zo hebben mensen de opdracht ‘roei de mensheid zo snel mogelijk uit’ natuurlijk ook al gegeven, maar gelukkig zijn we nog niet zover dat dit daadwerkelijke gevolgen heeft.

De makkelijkste manier om een autonome agent te gebruiken.

AutoGPT is in een webbrowser te gebruiken via AgentGPT. Je moet dan wel een API-key van OpenAI invullen. Deze sleutel bepaalt hoeveel vragen jij binnen een bepaalde tijd mag stellen.

Daarvoor ga je naar de speciale API-pagina van OpenAI. Daar zie je wat het kost om de verschillende API’s te gebruiken. Na het selecteren en betalen krijg je een unieke API-sleutel, die je vervolgens invoert bij AgentGPT. Deel deze sleutel niet met anderen, want anders wordt je persoonlijke limiet snel overschreden.

AgentGPT

Gelimiteerde mogelijkheden

AutoGPT klinkt revolutionair, maar de technologie is nog best beperkt. ChatGPT is geen magie, omdat het gebaseerd blijft op een taalmodel. Daar sluipen al snel fouten in en dan kan zo’n agent helmaal in de war raken.

Ook ‘hallucineren’ deze taalmodellen regelmatig. De chatbot pakt er dan dingen bij die helemaal niet bij de opdracht horen. Als de agent vervolgens op die informatie blijven itereren, dan heeft dat grote gevolgen voor de uiteindelijke uitkomst.

Meer rond ChatGPT

De ontwikkelingen rond ChatGPT gaan razendsnel. Zo kun je in Nederland betalen voor ChatGPT Plus en geven plugins ChatGPT ‘ogen en oren’. Maar pas wel op voor je privacy als je deze diensten gebruikt. Ook moet je jezelf niet vergissen in de ‘slimme’ antwoorden, want ChatGPT en Bing zijn verre van zelfbewust.