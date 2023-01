Alles over wifi 7: dit heb je aan de nieuwe internetstandaard

In 2023 zul je steeds vaker wifi 7 zien opduiken, de nieuwe internetstandaard. Hoe groot is de stap vooruit en wat heb je eraan?

Alles over wifi 7

Praat je over draadloos internet, dan heb je het over wifi. Wat je misschien nog niet wist, is dat deze technologie steeds wordt verbeterd. Elke grote verbetering krijgt een nieuw cijfer. Zo verwelkomen we dit jaar de eerste apparaten die wifi 7 ondersteunen.

Vaak ligt het grootste verschil bij nieuwe versies in de snelheid. Neem wifi 5, waarmee maximaal 3.5 Gbps behaald kon worden. Met wifi 6 werd dat 9.6 Gbps. Dit zijn de maximumsnelheden die je in theorie met deze technologie kunt halen. Dat betekent dus niet dat als jij een wifi-modem in de meterkast hebt hangen en in de tuin met je smartphone aan de slag gaat, je dan ook daadwerkelijk die snelheid haalt.

Wifi 7: sneller en stabieler

Wifi 7 kun je ook herkennen aan ‘802.11be’. Het meest opvallende van deze nieuwe standaard is dat het veel sneller is dan wifi 6. De maximale snelheid ligt met wifi 7 op 40 Gbps. Dat is meer dan vier keer zo snel als bij de voorganger.

Om dat voor elkaar te krijgen, worden verschillende technologieën gecombineerd. Zo wordt er gebruikgemaakt van 320MHz-kanalen. Deze zijn breder en daardoor kan er meer data worden verstuurd.

Moest je voorheen kiezen of je een apparaat via 2.4GHz of 5GHz aansloot, kunnen apparaten met wifi 7 met meerdere kanalen in verschillende frequenties verbinden: 2.4GHz, 5GHz en 6 GHz. Dat zorgt niet alleen voor extra snelheid, maar ook betere stabiliteit.

Daarnaast is er nog iets dat Quadrature Amplitude Modulation wordt genoemd. Dit komt er op neer dat er meer informatie in minder ruimte verzonden en ontvangen kan worden.

Moet ik al een nieuwe router kopen?

De eerste routers die wifi 7 ondersteunen zijn binnenkort verkrijgbaar, maar moet je dan direct naar de winkel rennen om er eentje in huis te halen? Nee, dat hoeft op dit moment echt nog niet.

Om optimaal gebruik te maken van de voordelen heb je namelijk twee dingen nodig. Allereerst een router die wifi 7 ondersteunt en daarnaast apparaten met de juiste chip om met deze technologie om te gaan. Die apparaten zijn er echter nog nauwelijks.

Tijdens CES zijn er in ieder geval alvast wat wifi 7-routers onthuld. Zoals de Asus ROG Rapture GT BE-98, een monster van een gamingrouter met acht flinke antennes. Net een dode spin die op z’n kop ligt. Ook TP-Link heeft verschillende routers klaar voor de toekomst van wifi. Qualcomm en MediaTek verzorgen ondertussen de chips die in apparaten gestopt kunnen worden.

Deze smartphones ondersteunen wifi 7

De Xiaomi 13 Pro is de eerste smartphone ter wereld die wifi 7 aankan, dankzij een chip van Qualcomm. De Samsung Galaxy S23 die in februari wordt onthuld heeft waarschijnlijk nog geen ondersteuning voor wifi 7.

