Alles wat je moet weten over Aluminium OS van Google

Google liet onlangs weten dat Android naar pc’s komt om ChromeOS te vervangen, maar nu wordt er plots over Aluminium OS gesproken. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aluminium OS: dit moet je weten

De dagen van ChromeOS zijn geteld, want Google wil het liefst één besturingssysteem gebaseerd op Android. Toch wordt er nu gesproken over een heel nieuw besturingssysteem genaamd Aluminum OS.

De naam werd voor het eerst genoemd in een vacature die Google op LinkedIn had geplaatst. De tekst is inmiddels verwijderd, maar in de vacature wordt gezocht naar een “product manager om te werken aan Aluminium OS”. In de beschrijving staat dat dit een nieuw besturingssysteem is.

Is dit echt een nieuw besturingssysteem?

Waarschijnlijk zijn de plannen niet gewijzigd bij Google. Android zal nog steeds naar desktopcomputers en laptops komen, maar Google geeft deze versie van Android een eigen naam.

Android voor pc’s heeft immers andere functies nodig dan Android op smartphones en tablets. Zo moet je met vensters kunnen werken, meerdere apps tegelijk kunnen gebruiken, bestanden kunnen verslepen tussen apps enzovoort. Het is dan logisch om een andere naam te hanteren, zodat duidelijk is aan welke versie wordt gewerkt.

Het is niet zeker of Aluminium OS de uiteindelijke naam wordt, of dat het enkel achter de schermen wordt gebruikt tijdens de ontwikkeling.

Hoe zit het met ChromeOS?

Hoewel Aluminium OS op termijn ChromeOS gaat vervangen, hoef je niet bang te zijn dat dit snel gebeurt. In de vacature werd gesproken alsof er door het team aan zowel ChromeOS als Aluminium OS wordt gewerkt. Wel werd duidelijk genoemd dat er een strategie bedacht moet worden voor de transitie van ChromeOS naar Aluminum. Het is dus maar een kwestie van tijd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er nu al te zeggen over Aluminum OS?

Opvallend detail in de vacature is dat Google Aluminum OS beschrijft als een besturingssysteem met AI als kern. Je kunt er dus gif op innemen dat Gemini een enorme rol gaat spelen.

Onderdeel van het succes van ChromeOS, is dat het superlicht is en daardoor soepel op goedkopere apparaten draait. Een OS met een focus op AI vraag meer van de hardware en is dus ook duurder voor de gebruiker. Je hebt op dit moment een duurdere Chromebook Plus nodig om gebruik te maken van AI-functies binnen ChromeOS.

Waarom deze naam?

Waarom Google voor Aluminium OS kiest als naam is niet bekend. Omdat de naam eindigt op ‘ium’ heeft het wel wat weg van Chromium, de open-source webbrowser van Google waar niet alleen Chrome, maar ook allerlei andere webbrowsers op gebaseerd zijn. Mogelijk wordt Aluminium OS ook een basis die anderen kunnen aanpassen om een eigen versie te maken.

Het is ook mogelijk dat de naam enkel gekozen is om te verwijzen naar het element aluminium. Aluminium is heel licht en laat zich makkelijk in een andere vorm gieten, zoals hoe Android in de vorm van een pc of laptop wordt gegoten.

Chromebook versus Android-tablet

Twijfel je bij het kopen van een Chromebook of een Android-tablet? We helpen je op weg door te vertellen welk apparaat het beste is voor jouw situatie.