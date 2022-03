Deze gloednieuwe smartwatches van Amazfit zijn nu in Nederland te koop

Amazfit maakt al wearables sinds 2014, maar vanaf nu kun je de GT 3-smartwatches van de fabrikant ook in Nederland kopen. In dit artikel lees je uit welke horloges je kunt kiezen.

Amazfit GTR 3 en GTS 3: sportliefhebbers, opgelet!

Amazfit brengt de GT 3-serie naar Nederland. Deze serie bestaat uit de GTR 3, GTR 3 Pro en GTS3. In deze namen staat de R voor Round en de S voor Square. Je kunt dus wel raden dat de GT 3 en GT 3 Pro een cirkelvormige wijzerplaat hebben, waar de GTS 3 een vierkant ontwerp heeft. De GTR 3 is het model waarvoor de meeste mensen waarschijnlijk zullen kiezen.

De Amazfit GTR 3 richt zich – zoals wel meer smartwatches – voornamelijk op het bijhouden van je gezondheid. Zo meet je gemakkelijk je stressniveau, hartslag en het zuurstofgehalte van je bloed. Vrouwen kunnen daarnaast hun menstruatiecyclus bijhouden. Tot slot sluit het horloge goed aan op populaire gezondheidsplatformen, zoals Apple Gezondheid en Google Fit. Hierdoor synchroniseer je jouw persoonlijke (sport)data eenvoudig met apps als Strava en Relive.

Vind je de look and feel van je horloge belangrijk? De Amazfit GTR 3 heeft een cirkelvormige kast van aluminium en een 1,39 inch-amoled-scherm. Hierdoor kun je de tijd ook nog prima aflezen als de zon schijnt. De bandjes zijn verwisselbaar, maar het horloge wordt standaard geleverd met een siliconenbandje.

De GTS 3 is in praktisch alle opzichten hetzelfde als de GTR 3, op het ontwerp na. De smartwatch heeft namelijk een vierkante kast, waardoor hij iets wegheeft van bijvoorbeeld een Apple Watch Series 7 of Fitbit Sense.

Pro-variant is een stukje groter en heeft meer features

De GTR 3 Pro heeft een 1,45 inch-scherm, dat in vergelijking met het 1,39 inch-scherm van de GTR 3 iets groter is. Het horloge heeft daarnaast een lichaamstemperatuursensor, die mist op de GTR 3 en GTS 3. Met deze sensor kun je – zoals de naam al doet vermoeden – meten of je koorts hebt. In hoeverre deze sensor betrouwbare resultaten geeft, is echter de vraag.

Je kunt de GTR 3 Pro zelfstandig met een wifi-netwerk verbinden, zonder dat daar een smartphone voor nodig is. Ook is er interne opslag beschikbaar voor het opslaan van muziek en foto’s. Tot slot heeft de smartwatch een ingebouwde speaker, die mist op de GTR 3 en GTS 3. Met deze speaker kun je dus ook telefoongesprekken voeren via de smartwatch.

Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro of GTS 3 kopen

De nieuwe smartwatches van Amazfit zijn als gezegd vanaf nu te koop in Nederland. Je vindt de horloges onder andere bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mediamarkt en BCC. Voor de Amazfit GTR 3 en GTS 3 leg je 159 euro neer. De GTR 3 Pro kost met 199 euro iets meer, maar daar krijg je ook wel een betere smartwatch voor terug.

