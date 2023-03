Dit is de Amazfit T-Rex Ultra: high-end smartwatch voor de avonturier

De Amazfit T-Rex Ultra is officieel gepresenteerd en is de beste smartwatch van het bedrijf ooit. Dat brengt ook de hoogste prijs tot nu toe met zich mee, maar wat biedt de nieuwe smartwatch eigenlijk allemaal?

Amazfit T-Rex Ultra officieel: het beste van het beste

Op zoek naar een smartwatch voor allerlei aankomende en ruige avonturen? De nieuwe T-Rex Ultra van Amazfit is dan zeker een model om te bekijken. Het horloge heeft een rugged design en kan daarmee tegen een stootje en verschillende weersomstandigheden. Zo bestaat de behuizing deels uit roestvrij staal, werkt het horloge tot min 30 graden Celsius en kun je ermee duiken tot 30 meter diep. Ook stof, modder of water maken geen kans, want hij is volledig stof- en waterdicht.

Het horloge is uitgerust met vier fysieke knoppen voor de bediening en een rond amoled-scherm van 1,39 inch. Dat heeft een hoge piekhelderheid van 1000 nits en is dus in elke omstandigheid af te lezen. De resolutie van het display bedraagt 454 bij 454 pixels, waardoor allerlei gedetailleerde info direct vanaf je pols is af te lezen.

Grote accu en ingebouwde gps-sensor

De T-Rex Ultra weegt 89 gram zonder bandjes en heeft een accu van 500 mAh. Daarmee kun je tot wel 20 dagen doen op een enkele acculading. Gebruik je de gps-modus, dan kan dat tot 28 uur achter elkaar nauwkeurig doen. Natuurlijk vind je ook allerlei andere sensoren in het horloge. Denk daarbij aan een zuurstofsaturatie-sensor, hartslagsensor of accelerometer. Wifi en bluetooth zijn ook aanwezig, zodat je ‘m makkelijk kan verbinden met je smartphone.



Het meten van de luchtdruk is mogelijk en het horloge bevat een ingebouwd kompas. Benieuwd naar informatie over de zonsondergang of -opkomst, het tij of de hoogte? Ook dat zie je op de Ultra. Routes zijn offline te downloaden, zodat je altijd weet waar je bent.



Het besturingssysteem is door Amazfit zelf ontwikkeld. Zepp OS 2.0 biedt inmiddels allerlei extra’s, waaronder het meten van slaapgedrag of het herkennen van sporten. Daardoor kun je na een sportsessie of nacht slapen allerlei inzichten zien. Ook kun je met het horloge aan de slag met ademhalingsoefeningen of het verlichten van stress.

Beschikbaarheid en prijs

De Amazfit T-Rex Ultra is vooralsnog te krijgen in twee kleurstellingen: zand en zwart. De smartwatch is onder andere al te bestellen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor respectievelijk 399 pond of 399 dollar. Het lijkt wel waarschijnlijk dat het horloge later ook bij ons te koop is, net zoals met eerdere Amazfit-smartwatches.

