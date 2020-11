De Amazon Echo en Echo Dot zijn vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. De slimme speakers spreken echter geen Nederlands en worden vanaf 11 november uitgeleverd. Vooruit bestellen is nu mogelijk.

Amazon Echo in Nederland kopen nu mogelijk

Dat bevestigt Amazon-prominent Michele Butti tegenover NU.nl. Het gaat om de nieuwe versies (vierde generatie) van de Echo en Echo Dot die afgelopen september aangekondigd werden. De Echo Dot is een kleinere variant van de reguliere Echo. Dankzij de kleinere behuizing lever je onder meer in op geluidskwaliteit.

Slimme Amazon-speakers kunnen onder meer muziek afspelen

Speakers spreken geen Nederlands, wel Engels

Echo (Dot) kan lokale antwoorden geven

Amazon Echo kost 99,99 euro

Kleinere Amazon Echo Dot kost 59,99 euro

Vooruit bestellen nu mogelijk, levering vanaf 11 november

Lokale antwoorden: “Hoe heet de koning?”

Het gaat dus om de internationale versies van de Echo en Echo Dot. De grootste beperking hiervan is dat de slimme speakers geen Nederlands spreken. Je moet daarom bijvoorbeeld in het Engels met Alexa communiceren, Amazon’s concurrent van de Google Assistent.

Wél is het slimme spraakhulpje op de hoogte van zijn locatie. Wanneer je de Echo (Dot) bijvoorbeeld vraagt wie de huidige koning is, krijg je Willem-Alexander als antwoord. Alexa spreekt onder meer Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Of Nederlands hier in de toekomst aan wordt toegevoegd, is nog niet duidelijk.

Over de Amazon-speakers

Beide Amazon-speakers hebben een bolvormig ontwerp dat duidelijk breekt met het design van de voorgangers. Die hadden namelijk meer weg van een hockeypuck. De reguliere Echo heeft een ingebouwde woofer voor het afspelen van muziek met lage tonen.

Verder luistert de speaker naar de akoestiek van de ruimte en past hier vervolgens de muziekinstellingen op aan. De Echo Dot is een kleinere variant van de reguliere Echo. Je levert dankzij het kleinere formaat (en het lagere prijskaartje) onder meer in op geluidskwaliteit.

Amazon rukt op in Nederland

In veel markten, waaronder de Verenigde Staten, behoort Amazon al tot de gevestigde orde, maar de afgelopen jaren rukt de techgigant ook in Nederland op. Nederlanders kunnen onder meer aan de slag met Prime Video, een Netflix-concurrent, en Amazon Music, een alternatief voor Spotify.

Over video’s gesproken, Amazon heeft ook betaalde tv-zenders aan Prime Video Channels toegevoegd. Hierdoor kunnen Prime-leden voor een vast bedrag per maand naar betaalzenders als Film 1 kijken. Ook deze dienst was al langer in de Verenigde Staten verkrijgbaar.

