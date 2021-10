Amazon Fire TV Stick (4K Max) binnenkort naar Nederland: dit moet je weten

Amazon brengt binnenkort twee hdmi-dongles uit in Nederland. De Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max lijken qua functionaliteit op de Chromecast. In dit artikel vertellen we je alles.

Lees verder na de advertentie.

Amazon Fire TV Stick naar Nederland

Amazon Nederland maakt via een persbericht bekend dat over drie weken nieuwe streamingdongles in Nederland worden uitgebracht. Het gaat om de Fire TV Stick, die voor het eerst officieel in ons land verschijnt. Om dit te ‘vieren’, is het startscherm van de hdmi-dongle nu ook in Nederlands te gebruiken. Dit geldt ook voor de duurdere (en krachtigere) Fire TV Stick 4K Max.

Dit apparaatje biedt – zoals de naam al verklapt – ondersteuning voor 4K-beelden, en kan ook overweg met hdr10+. Door dat laatste zijn beelden realistischer en is de belichting beter. Ook kun je surround sound gebruiken met de 4K-versie van de Fire TV Stick. Het apparaatje is bovendien sneller dankzij een nieuwe processor en start daardoor apps vlotter op.

Het instapmodel, dat simpelweg de Fire TV Stick heet, kan streamen in maximaal 1080p. Heb je een 4k-tv, dan kun je hierdoor films en series niet in de hoogste resolutie kijken. Beelden worden verder getoond met maximaal 60 fps (frames per seconde) en hdr-ondersteuning en Dolby Atmos-ondersteuning is ook ingebouwd.

De Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max van Amazon zien eruit als een soort usb-stick, zoals je op het plaatje hierboven ziet. Je sluit ze aan op een hdmi-aansluiting van je televisie en gebruikt de meegeleverde afstandsbediening om door de interface te navigeren. Met de afstandsbediening is ook de Alexa-spraakassistent te gebruiken, maar wel alleen in het Engels.

Net als bij de Chromecast met Google TV, die ook met een afstandsbediening werkt, kun je apps van populaire streamingdiensten installeren. Denk aan Netflix, YouTube, Disney Plus, Ziggo GO en natuurlijk Amazon’s eigen Prime Video-dienst. Ook is het mogelijk om muziek te streamen met de app van bijvoorbeeld Spotify.

Release en prijs Amazon Fire TV Stick (4K Max)

De Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max zijn nu te bestellen en vanaf 17 november officieel te koop. De ‘instap-dongle’ kost 39,99 euro, terwijl de Fire TV Stick 4K Max voor 64,99 euro over de digitale toonbank gaat.