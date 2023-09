Amazon onthult Chromecast-concurrent: dit moet je weten

Amazon presenteert twee nieuwe Fire TV Sticks. De streamingapparaatjes zijn sneller en gaan de concurrentie aan met de Chromecast.

Amazon Fire TV Stick 4K Max officieel

De Chromecast met Google TV is waarschijnlijk de bekendste streamingdongle in Nederland, maar wist je dat Amazon ook een dergelijk apparaatje maakt? Het bedrijf brengt al geruime tijd een alternatief uit in de vorm van de Fire TV Stick. Die kun je – net als de Chromecast – op je televisie aansluiten, waarna je een slimme interface tot je beschikking krijgt.

Nu heeft Amazon twee nieuwe apparaatjes aangekondigd: de Fire TV Stick 4K en Fire TV Stick 4K Max. Ze hebben ongeveer dezelfde naam als hun voorgangers en zien eruit als een grote usb-stick, met aan één uiteinde een hdmi-aansluiting. Die steek je in een hdmi-poort van je televisie en via een micro-usb-kabeltje krijgen ze stroom.

De belangrijkste verbetering is dat de Amazon-dongles een stuk sneller zijn geworden. De Fire TV Stick 4K heeft een betere quadcore-processor, waardoor het apparaatje volgens Amazon 30 procent krachtiger is. De Fire TV Stick 4K Max is dankzij een nog snellere chip de krachtigste mediaspeler tot nu toe, zo stelt het bedrijf.

Meer opslagruimte

Het instapmodel heeft 8GB aan opslagruimte, terwijl de Max het met 16GB moet doen. De apparaatjes draaien op Fire OS, de interface waarmee je apps van bekende streamingdiensten kan draaien. Ze worden geleverd met een afstandsbediening, net als de Chromecast met Google TV. Hierdoor navigeer je makkelijker in apps en zet je vlot een film of serie op.

Amazon verkoopt de nieuwe Fire TV Stick 4K in het buitenland voor 49,99 dollar. De Fire TV Stick 4K Max gaat voor 59,99 dollar over de (digitale) toonbank. Het is nog onduidelijk of de nieuwe streamingdongles ook in Nederland worden uitgebracht. Amazon verkoopt sinds eind 2021 wel de eerdere Fire TV Sticks in ons land.

Concurrent voor Chromecast met Google TV

Met de Chromecast met Google TV maak je een ‘domme’ televisie slim. Het streamingapparaatje draait op een volledige interface, waardoor je de apps van alle bekende streamingdiensten kan downloaden en installeren. Denk aan Netflix, Videoland, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max en SkyShowtime.

Er zijn twee versies van de Chromecast te koop. De duurste is de reguliere Chromecast met Google TV, die voor 69 euro over de toonbank gaat. Dit apparaatje streamt in 4K-kwaliteit. Ook is de Chromecast met Google TV (HD) verkrijgbaar en die laat je films en series in full-hd-kwaliteit kijken. Het apparaatje heeft een adviesprijs van 39,99 euro.