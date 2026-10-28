Deze gloednieuwe Fire TV Stick 4K is nu te koop in Nederland

Amazon heeft een nieuwe 4K-mediaspeler uitgebracht: de Fire TV Stick 4K. Het streamingapparaatje is een betaalbaar alternatief voor bijvoorbeeld de Google TV Streamer.

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Amazon Fire TV Stick 4K naar Nederland

Amazon verkoopt al een tijdje Fire TV Sticks in Nederland: zo kun je hier de Fire TV Stick HD en Fire TV Stick 4K Max aanschaffen. De nieuwe Fire TV Stick 4K zit tussen deze mediaspelers in en is nu te bestellen. De TV Stick 4K heeft een adviesprijs van 74,99 euro.

Daarmee is de streamingdongle iets duurder dan de HD-versie (44,99 euro), maar een stuk goedkoper dan de 4K Max (114,99 euro). Bovendien is het een interessant alternatief voor de populaire Google TV Streamer, die een prijs van 119 euro heeft.

De Fire TV Stick 4K ziet eruit als een grote usb-stick en steek je in een hdmi-poort van je televisie. Je hebt geen stopcontact nodig voor de stroomvoorziening, want de mediaspeler kun je aansluiten op de usb-poort van je tv. De stick kan verder overweg met wifi 6 en beschikt over 8GB opslagruimte voor het installeren van apps.

Aanwezig is Alexa, een slimme assistent die vragen kan beantwoorden, een film of serie voor je kan zoeken en slimme apparaten aanstuurt. Denk aan slimme lampen en Ring-deurbellen en beveiligingscamera’s.

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Ook nieuwe afstandsbediening

De Fire TV Stick 4K gebruik je natuurlijk om films en series op je televisie te streamen. Van veel streamingdiensten is een app beschikbaar, zoals Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Videoland en NLZIET. Het aanbod is wel iets beperkter dan bij de Google TV Streamer, omdat de Fire TV Stick op een ander besturingssysteem draait. Ziggo GO ontbreekt bijvoorbeeld.

Amazon levert de Fire TV Stick 4K met een nieuwe afstandsbediening. Die ligt volgens het bedrijf beter in de hand door het aangepaste ontwerp. Daarnaast heeft de remote knopjes om direct Prime Video, Netflix, YouTube of Disney Plus te starten. Het ster-knopje kun je zelf koppelen aan een app.

De nieuwe afstandsbediening is ook los te bestellen bij Amazon voor 15,99 euro. Voor de Fire TV Stick 4K betaal je zoals gezegd 74,99 euro.