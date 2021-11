Deze Chromecast-concurrent is nu te koop in Nederland voor 40 euro

Vanaf nu zijn twee Chromecast-concurrenten in Nederland te koop. Het gaat om hdmi-dongles van Amazon: de Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max. Voor het goedkoopste apparaatje betaal je 39,99 euro.

Amazon Fire TV Stick kopen in Nederland

De Amazon Fire TV Stick (Internationale versie) en Fire TV Stick 4K Max (Internationale versie) werden eind vorige maand aangekondigd en zijn nu te koop. De nieuwe streamingapparaatjes zijn via de Amazon-website (zie de links hieronder) te bestellen en kosten respectievelijk 39,99 en 64,99 euro. Het goedkoopste model streamt beelden in full-hd (1080p), de Max doet dit in 4K.

De Fire TV Stick-dongles van Amazon zijn concurrenten voor de Chromecast en werken op een vergelijkbare manier. Je kan films en series van bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime Video, YouTube en Ziggo GO streamen, maar ook muziek luisteren met Spotify. Je downloadt en installeert simpelweg de apps van streamingdiensten die je gebruikt, logt in en kan beginnen met kijken.

Verschillen zijn er ook: zowel de Fire TV Stick als Fire TV Stick 4K Max hebben een afstandsbediening. Hiermee bedien je de interface, die nu ook in het Nederlands beschikbaar is. Voorgaande Fire TV Sticks hadden geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Bij de ‘normale’ Chromecast, die drie tot vier tientjes kost, gebruik je je smartphone om beelden te streamen. De duurdere Chromecast met Google TV heeft daarentegen wél een afstandsbediening.

Geen Google Assistent, maar Alexa

Op de afstandsbediening van de Amazon Fire TV Sticks zitten niet alleen knopjes om door de interface te navigeren, maar ook knoppen om de Prime Video- en Netflix-app te starten. De apparaatjes zelf zien er uit als een soort usb-stick en sluit je aan op een hdmi-aansluiting van je televisie. Ze hebben een micro-usb-aansluiting om ze van stroom voorzien.

In tegenstelling tot de Chromecast (met Google TV) kun je de Google Assistent niet gebruiken, maar wel Alexa. Dit is de virtuele assistent van Amazon, die ook met een los knopje op de afstandsbediening is op te roepen en alleen Engels spreekt. Nederlandse stemcommando’s gebruiken is er dus nog niet bij.

Video: dit moet de nieuwe Chromecast worden