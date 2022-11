Amazon Fire TV Stick Lite 2022 verschijnt bij Nederlandse webwinkel

Bij een Nederlandse webwinkel is de Amazon Fire TV Stick Lite 2022 opgedoken, een betaalbare mediaspeler voor in je televisie. Lees hier wat het apparaatje te bieden heeft.

Amazon Fire TV Stick Lite 2022

De Amazon Fire TV Stick Lite 2022 is eerder dit jaar in India aangekondigd en uitgebracht, maar nu ook plots opgedoken bij de Nederlandse webshop Megekko, zo ontdekte Android Planet. De webshop verkoopt het streamingapparaatje voor 29 euro en heeft ‘m direct op voorraad. De Fire TV Stick Lite 2022 wordt niet door Amazon Nederland zelf verkocht, dus we denken dat het om grijze import gaat.

De Fire TV Stick Lite 2022 werd een aantal maanden geleden in India aangekondigd en is de opvolger van de TV Stick Lite uit 2020. Het apparaat is een versimpelde versie van de normale Fire TV Stick, die overigens wél officieel in Nederland wordt verkocht. Aan de buitenkant lijken de apparaatjes echter sterk op elkaar.

Net als de Chromecast met Google TV (HD) kan de Fire TV Stick Lite in full-hd-kwaliteit streamen. Films en series in 4K-kwaliteit kijken is er dus niet bij. De streamingdongle heeft een quadcore-processor, hdr-ondersteuning en bluetooth 5.0. Het apparaatje biedt ook ondersteuning voor Alexa, de digitale assistent van Amazon. Bij de Chromecast gebruik je de Google Assistent.

In het doosje van de Fire TV Stick Lite 2022 zit een afstandsbediening om de interface (Fire OS) te bedienen. Heel uitgebreid is deze remote echter niet; er zijn bijvoorbeeld geen knopjes om het volume aan te passen of je televisie aan en uit te zetten. Wel zijn er losse knoppen voor Amazon Prime Video, Netflix en Amazon Music, naast de gebruikelijke bedieningsknoppen.

Amazon verkoopt zijn Fire TV Stick’s sinds eind 2021 ook officieel in Nederland. Hierbij gaat het om de Fire TV Stick (Internationale versie) en duurdere Fire TV Stick 4K Max (Internationale versie). De apparaatjes hebben een adviesprijs van respectievelijk van 39,99 en 64,99 euro en concurreren met de Chromecast met Google TV.

De Amazon-mediaspelers zijn overigens tijdelijk afgeprijsd. Tijdens Black Friday betaal je 22,99 euro voor de full-hd-versie en 36,99 euro voor de 4K Max. Omdat de Fire TV Stick (Internationale versie) ook geoptimaliseerd is voor Nederland en nu goedkoper is dan de Lite-versie, raden we je aan om voor dit streamingapparaatje te gaan.

→ Lees ook onze review van de Amazon Fire TV Stick