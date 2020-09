Amazon heeft zijn eigen gamedienst officieel onthuld: Luna. De Google Stadia-concurrent is in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Verder heeft Amazon enkele smart home-apparaten aangekondigd, waaronder een vliegende (!) camera.

Amazon Luna officieel onthuld: dit moet je weten

Amazon Luna is net als Google Stadia een ‘cloud’ gamedienst. Met andere woorden: er is geen downloadtijd, maar je kunt direct beginnen met spelen. Games worden namelijk direct naar je computer, laptop, Android-telefoon, iPhone of tablet gestreamed. In principe werkt de dienst op ieder apparaat met een browser.

Er zijn wel verschillen met Google Stadia. Bij Luna moet je je namelijk op zogeheten ‘kanalen’ abonneren om te kunnen spelen. Het Luna+-kanaal laat je bijvoorbeeld op twee schermen tegelijkertijd gamen. De collectie van dit kanaal bestaat uit meer dan honderd games, waaronder titels als Resident Evil 7, Grid en Panzer Dragoon.

Ook uitgever Ubisoft heeft zijn eigen Luna-kanaal. Hierbij kun je slechts op één scherm tegelijkertijd spelen. Ubisoft gaat onder meer titels als Assassins Creed Valhalla en FarCry 6 aanbieden. Volgens Amazon worden in de toekomst meer uitgevers van games aan Luna toegevoegd. Welke partijen dit zijn, laat men in het midden.

Luna Controller

Verder heeft Amazon ook een eigen gamecontroller aangekondigd: de Luna Controller. Deze maakt via wifi verbinding met de servers van Amazon. Volgens het bedrijf zelf hebben spelers hierdoor een stuk minder last van haperingen.

Ook kun je dankzij deze koppeling met de ‘Amazon-cloud’ moeiteloos wisselen tussen apparaten, en bijvoorbeeld zonder onderbreking doorgaan met spelen wanneer je van je computer overstapt naar je telefoon. Je kunt Amazon Luna overigens ook met muis en toetsenbord of een bluetooth-controller spelen.

Kopen en verkrijgbaarheid

Amazon Luna is in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar voor een introductieprijs van 5,99 dollar per maand. Hoe duur het Ubisoft-kanaal is, is nog niet bekend. De Luna Controller kost tijdelijk 49,99 dollar.

Ook nieuw: een rondvliegende camera

Tot slot heeft Amazon gelijktijdig ook enkele smart home-producten aangekondigd, waaronder nieuwe Echo-speakers. Met name de Ring Always Home Cam valt hierbij op. Deze camera kan namelijk vliegen. Nee, dit is geen tikfout.

Je kunt de Always Home Cam via je smartphone besturen en vervolgens door je woning heen vliegen. Op die manier kun je bijvoorbeeld op afstand altijd kijken of de deur wel op slot zit. Tijdens het installeren geef je een plattegrond van je huis op, zodat de vliegende camera ook zelfstandig zijn rondes kan vliegen.

De Ring Always Home Cam verschijnt volgend jaar voor een adviesprijs van 250 dollar. Het lijkt niet aannemelijk dat de vliegende beveiligingscamera ook in Nederland uitkomt.

