Amazon Prime wordt duurder: dit ga je betalen

Amazon Prime, het abonnement met Prime Video, wordt duurder. Prime was in Nederland de op één na goedkoopste streamingdienst die je kon afsluiten. Nu stijgt de maandprijs met maar liefst 66 procent.

Amazon Prime stijgt van 3 naar 5 euro per maand

Het aanbod aan streamingdiensten in Nederland is erg groot, maar met gemiddelde maandprijzen van 7 tot en met 16 euro, was Amazon Prime voor 2,99 euro per maand één van de goedkoopste diensten. Alleen NPO Plus was met 2,95 per maand vier cent goedkoper dan Prime.

Tot nu, want gebruikers met een abonnement op Amazon Prime krijgen een e-mail met daarin de aankondiging van de prijsverhoging. Amazon verhoogt de prijs van Prime van 2,99 euro per maand naar 4,99 euro per maand. Daarmee betaal je nu net zoveel als voor een basis-abonnement op Videoland, maar nog steeds minder dan bij SkyShowtime (6,99 euro), Netflix en HBO Max (7,99 euro) of Disney Plus (9,99 euro).

Voor huidige abonnees gaat de prijsverhoging vanaf 12 december 2023 in. Sluit je nu een Prime-abonnement af, dan betaal je meteen de hogere maandprijs. Abonnees kunnen er ook voor kiezen om een jaarabonnement af te sluiten van 49,90 euro per maand. Omgerekend betaal je dan maandelijks 4,16 euro aan Amazon Prime. Voor Belgische Prime-abonnees blijft de maandprijs 2,99 euro.

Meer dan alleen Prime Video

Veel gebruikers kennen Amazon Prime vanwege de streamingdienst Prime Video. Daarop zijn, naast veel klassieke films en series, een hoop exclusieve titels te vinden, zoals docuseries als Koen, Comedy-series als The Other Zoey en nieuwe reality-series zoals Good Luck Guys.

Met het Amazon Prime-account krijg je echter ook gratis bezorging op het online warenhuis van Amazon, heb je toegang tot een selectie van gratis games op Prime Gaming en sla je je foto’s op via Amazon Photo’s. Ook daarvoor ga je nu 5 euro per maand betalen.

