Het wordt binnenkort mogelijk om meerdere profielen te gebruiken bij Amazon Prime Video. Daarmee kun je tot zes gebruikersprofielen instellen, wat bij veel andere streamingdiensten al wel kan.

Amazon Prime Video werkt aan gebruikersprofielen

De functie is gespot door Gadgets360 en laat gebruikers tot zes profielen aanmaken voor Amazon Prime Video. Zo kun je via één account met meerdere personen gebruikmaken van de dienst. Volgens de website is het ook mogelijk om een profiel speciaal voor kinderen in te stellen. Daarin verschijnen geen films, series en documentaires met onder andere geweld en grof taalgebruik. Je kunt verder eigen afspeellijsten maken en ook persoonlijke aanbevelingen worden gedaan.

Vooralsnog kun je geen eigen avatar instellen en het aanmaken van meerdere profielen per account is ook niet mogelijk via elk apparaat. Via een supportpagina lezen we dat dit onder andere kan via de mobiele apps, Chromecast of een computer.

Amazon in Nederland

Zo’n profielfunctie is ook al te gebruiken bij bijvoorbeeld Netflix of Spotify. Handig wel om zo de kosten te delen, maar ook je eigen profiel samen te stellen met content die je nog wil zien of luisteren. Amazon heeft recent de beeldkwaliteit van zijn streams tijdelijk verlaagd vanwege de coronacrisis. Omdat er zoveel mensen thuiswerken, wordt flink gebruikgemaakt van streamingdiensten. Om te zorgen dat iedereen kan blijven streamen, hebben ook andere diensten – zoals Disney Plus en YouTube – de kwaliteit verlaagd.

Sinds begin maart is het in Nederland officieel mogelijk om een Amazon Prime-abonnement af te sluiten. Als betalend lid daarvan betaal je bij veel producten via de Amazon-winkel geen verzendkosten en ook kun je foto’s opslaan in de cloud van Amazon. Tot slot krijg je ook toegang tot Amazon Prime Video, de streamingdienst van het bedrijf. Dit alles kost 2,99 euro per maand.

Uitrol gebruikersprofielen in Nederland

Hoewel de ondersteuningspagina al is te bekijken in het Nederlands, kun je hier nog geen profielen aanmaken voor je Amazon-account. Wanneer dat gaat gebeuren, is voor nu nog onduidelijk. Blijf op de hoogte van de release van deze functie door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of je in te schrijven voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

