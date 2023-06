‘Amazon maakt Prime Video nóg goedkoper, maar met reclame’

Na concurrenten als Netflix en Disney Plus lijkt ook Amazon bezig te zijn met een goedkoper abonnement voor zijn streamingdienst. Een lagere maandprijs wordt dan gecompenseerd door de vertoning van advertenties. Lees hier hoe het zit.

‘Amazon lanceert reclame-abonnement voor Prime Video’

Prime Video is met 2,99 euro per maand één van de goedkoopste streamingdiensten in Nederland, maar in de Verenigde Staten overweegt Amazon een nog goedkoper abonnement op de markt te brengen. Dat zeggen bronnen van The Wall Street Journal. Deze goedkopere optie moet meer opbrengen door de advertenties die vertoond worden in de dienst.

Vooral adverterende partijen zien potentie in het goedkopere abonnement en willen dat reclames met name tijdens duurdere films vertoond worden. In de Verenigde Staten is het aanbieden van een goedkoper abonnement met reclame niet onbekend. De streamingdiensten Netflix en Disney Plus doen dit al langer. In Nederland zijn deze goedkopere abonnementen echter niet beschikbaar, behalve bij Videoland.

Hoeveel goedkoper Prime Video met reclame zal zijn, zeggen de bronnen niet. Bij de concurrentie was de prijsdaling gemiddeld zo’n 30 procent. Het is onwaarschijnlijk dat het reclame-abonnement in Nederland zal verschijnen, vanwege de lage maandprijs. In een land als Duitsland – waar een Prime-abonnement 8,99 euro kost – is het waarschijnlijk aantrekkelijker. Amazon heeft zelf nog niets officieel aangekondigd.

Amazon zou ook overwegen om diensten van Warner Bros. Discovery en Paramount Global aan te bieden als speciale Prime Video-kanalen. Deze films en series bevatten dan ook advertenties. Via de Amazon Prime Video-dienst kunnen gebruikers zich abonneren op de advertentie-vrije abonnementen.

Gratis kijken met reclames en VPN’s

Amazon biedt naast Prime Video ook een dienst aan die volledig gratis te gebruiken is, maar daarom wel voorzien is van advertenties. Deze dienst heet Freevee, maar is niet beschikbaar in Nederland tenzij je een VPN-verbinding gebruikt. Daarmee pas je de locatie van je netwerk aan, waardoor streamingdiensten denken dat je je niet in Nederland bevindt, maar in een ander land.

Op die manier is het ook mogelijk om andere films en series te bekijken op bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus of Max. Check onze tipartikelen om te zien hoe je dit instelt op je smartphone of Chromecast. Houd Android Planet in de gaten voor meer streaming-nieuws en voeg ons toe aan je Google Nieuws-overzicht.