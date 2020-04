Google heeft Android 10 uitgebracht, maar veel fabrikanten moeten die update nog naar andere smartphones brengen. In dit overzicht lees je welke telefoons waarschijnlijk worden geüpdatet, en dus straks beschikken over alle nieuwe features.

Het grote Android 10 update-overzicht

Er zijn honderden Android-smartphones in Nederland te koop, waardoor het soms moeilijk is om door de bomen het bos te zien. In deze lijst vind je op een rijtje welke toestellen waarschijnlijk Android 10 ontvangen. Dit is gebaseerd op informatie die fabrikanten al hebben gegeven, gecombineerd met onze eigen verwachtingen. We werken dit overzicht uiteraard regelmatig bij, dus zodra een fabrikant meer bekend heeft gemaakt over zijn updateplannen, lees je dat hier.

Tussen haakjes hebben we aangegeven of en wanneer een smartphone een update krijgt. Bovenal geldt: alles is onder voorbehoud. De plannen van fabrikanten willen nog wel eens wijzigen, waardoor een update later of zelfs helemaal niet verschijnt. Het duurt bovendien vaak meerdere weken of maanden voor een update wereldwijd beschikbaar is. Zie je dat jouw smartphone in het Verenigd Koninkrijk is bijgewerkt, dan betekent dat niet direct dat de update ook in Nederland beschikbaar is.

Wanneer kan ik Android 10 downloaden?

Android 10 werd voor de release uitgebreid getest in verschillende bètaversies, wat betekent dat een aantal telefoons een vroege versie van de nieuwe Android-versie konden draaien. Het goede nieuws was dat de bèta niet alleen voor Googles eigen Pixel-smartphones beschikbaar kwam, maar ook toestellen van verschillende andere fabrikanten konden meedoen met het testprogramma.

Dit Android 10 update-overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 13 april 2020.

Google

Met een smartphone van Google kun je er op rekenen dat je Android-updates als eerste ontvangt. Alle Pixel-telefoons die beschikbaar zijn, krijgen gegarandeerd een Android 10-update en zijn inmiddels bijgewerkt.

Samsung

Samsung heeft zijn updateplannen voor Android 10 voor Nederland ook vrijgegeven. Wel geeft het aan dat het om een ‘verwachte update maand’ gaat, dus er kunnen nog veranderingen optreden. High-end smartphones van de fabrikant krijgen de update sowieso, en ook diverse midrangers en budgettelefoons kunnen op Android 10 rekenen. Check ons Samsung Android 10-overzicht voor meer informatie.

Huawei

De vlaggenschepen van Huawei krijgen sowieso een update naar Android 10, maar over goedkopere modellen is nog weinig bekend. Let op: doordat Google en Huawei geen zaken meer mogen doen en de Android-toegang van het Chinese bedrijf misschien wordt ingetrokken, is het nog maar de vraag welke telefoons van Huawei een Android 10-update krijgen.

Nokia

Het Finse HMD Global, dat verantwoordelijk is voor de Nokia-smartphones, is op Google en OnePlus na het snelst met het uitbrengen van updates. Een overgroot deel van Nokia’s line-up wordt bijgewerkt, al vallen de toestellen uit 2017 waarschijnlijk uit de boot, omdat ze al twee grote Android-upgrades hebben gekregen. Sommige toestellen worden tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 bijgewerkt, waardoor de update waarschijnlijk eind maart of begin april uitrolt. Lees verder over de gewijzigde Android 10-updateplannen van Nokia.

OnePlus

OnePlus heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het uitbrengen van Android-updates. Alle recente toestellen van de fabrikanten worden bijgewerkt, op een aantal oudere modellen na. Check het lijstje hieronder.

Motorola

Motorola is nogal traag met zijn updates. Het duurt al gauw zes maanden of meer voor grotere updates verschijnen. Wel is Motorola redelijk duidelijk over welke toestellen een versie-update kunnen verwachten. Het ligt voor de hand dat de volledige Moto G7-serie en de Android One-smartphones van het bedrijf straks op Android 10 draaien.

Sony

Als het op updates aankomt is Sony een uitstekende partij. Updates verschijnen vaak enkele weken nadat Google ze uitbrengt, waarmee Sony sneller is dan zowat alle fabrikanten. Bovendien is het bedrijf vrij consistent en krijgen populaire toestellen meerdere grote updates. De fabrikant heeft zijn plannen inmiddels onthuld. Lees hier meer over de Android 10-plannen van Sony.

HTC

In het verleden was HTC zeer vlot in het updaten van zijn smartphones, maar tegenwoordig valt dit vies tegen. De fabrikant is relatief vraag en erg onvolledig met zijn Android-updates, waardoor de vooruitzichten voor Android 10 niet veelbelovend zijn.

Oppo

Ook Oppo gaat verschillende smartphone van een Android 10-update voorzien en heeft zijn plannen al bekendgemaakt.

Realme

Realme is een dochteronderneming van Oppo en inmiddels ook in Europa en Nederland te koop. Ook dat bedrijf heeft de Android 10-plannen bekendgemaakt.

Realme 2 Pro (juni 2020)

Realme 3 (april 2020)

Realme 3i (april 2020)

Realme 3 Pro (januari 2020)

Realme 5 (mei 2020)

Realme 5s (mei 2020)

Realme 5 Pro (februari 2020)

Realme C2 (Q3 2020)

Realme XT (januari 2020)

Realme X (februari 2020)

Realme X2 Pro (maart 2020)

LG

Het updatebeleid van LG is erg matig. De fabrikant is langzaam en behoorlijk onvolledig met zijn updates. De meest recente vlaggenschepen worden waarschijnlijk bijgewerkt, maar de kans is groot dat die update pas ergens in de loop van 2020 verschijnt. In de tussentijd verwijzen we je graag door naar ons overzicht met de Android 10-plannen van LG.

Xiaomi

Xiaomi vindt het gelukkig erg belangrijk om zijn smartphones up-to-date te houden en geeft de belangrijkste toestellen dan ook een update, zo is de verwachting. Zodra er meer over de plannen van het Chinese bedrijf bekend is, werken we het lijstje hieronder bij. Check in de tussentijd ons artikel over MIUI 11, dat op Android 10 gebaseerd is.

Wat is er nieuw in de Android 10-update?

Met Android 10 pakt Google vooral de privacy en beveiliging aan. Het wordt makkelijker om te zien waar je apps allemaal toegang tot hebben, met meer opties om de bescherming van je privacy aan te passen. Ook introduceert Google een systeembrede nachtmodus: met één druk op de knop kun je heel veel apps een donkere achtergrond geven. Er zijn daarnaast nog tal van andere verbeteringen, van een nieuwe gesture-bediening tot ondersteuning voor opvouwbare schermen. Een klein overzicht:

Verschillende opties voor meer privacy

Systeembrede d onkere modus

Ondersteuning voor opvouwbare smartphones

Nieuw Privacy-onderdeel in de Instellingen-app

in de Instellingen-app Beter en sneller deelmenu

Makkelijker multitasken met Bubbels

Geconcentreerd blijven met Focus-modus

Instellingenpaneel binnen apps

→ Lees ook onze versiepagina over Android 10 en ontdek alle features

Staat jouw toestel niet in de lijst? Geen paniek, misschien wordt je smartphone alsnog door de fabrikant bijgewerkt. Reageer hieronder met de naam van jouw toestel, en we gaan voor je uitzoeken of je een update kunt verwachten!