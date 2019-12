Afgelopen september kwam Android 10 al uit voor smartphones, maar tv’s moesten nog even geduld hebben. Daar komt nu verandering in is nu voorbij, want Google heeft Android 10 voor Android TV uitgebracht. Het is een bescheiden update.



Android 10 voor Android TV nu beschikbaar

De onthulling is dan ook stilletjes aangekondigd via een blogbericht op de Google-website. Het is nog onduidelijk wanneer jouw Android TV met de nieuwe versie aan de slag kan, want de bal ligt nu bij tv-makers. Zij moeten hun televisies updaten naar Android 10 voordat je ermee aan de slag kunt.

Heel veel gaat er overigens niet veranderen. Het gaat namelijk vooral om de prestatie- en veiligheidsverbeteringen van Android 10. Aan het design van de software wordt dus niet gesleuteld. Ook worden er voor zover bekend geen nieuwe functies of ontwerpupdates toegevoegd.

Deze karige update wordt in de toekomst ruimschoots goedgemaakt, als we de hint in het persbericht tenminste goed opvatten. Aan het eind schrijft Google namelijk dat het bedrijf op de achtergrond hard bezig is met “de nieuwe generatie van Android TV”.

Alhoewel de nieuwe versie het uiterlijk van je Android TV dus niet gaat veranderen, worden er op de achtergrond wel twee belangrijke functies toegevoegd. De eerste is Project Treble. Hierdoor kunnen losse onderdelen van Android afzonderlijk van elkaar bijgewerkt worden, met minder lange wachttijden als gevolg. Daarnaast voegt Android 10 Project Mainline toe. Ook hiermee moeten updates sneller verschijnen.

De toekomst van Android TV

Android TV speelt tot nog toe een bescheiden rol in het Android-ecosysteem. In de toekomst kan het platform echter een stuk belangrijker worden. Gelijktijdig met Android 10 brengt Google namelijk ook een dongle voor ontwikkelaars uit: de ADT-3.

Hiermee kunnen ontwikkelaars hun Android TV-apps testen. XDA Developers suggereert dat Android 11 namelijk enkele unieke functies gaat bevatten voor Android TV. Om op de hoogte te blijven schrijf je je in voor onze nieuwsbrief. Ook kun je natuurlijk de gratis Android Planet-app voor je smartphone of tablet downloaden.

