Vorige maand verscheen plots een Android 10-update voor de Mate 20 Pro. Dat was echter niet de publieke versie voor consumententoestellen. Nu is de fabrikant wel begonnen met de uitrol van die software. Naast de Mate 20 Pro ook voor de Huawei P30 Pro.

Android 10 voor P30 (Pro) en Mate 20 (Pro)

Update 3-1-2020 08.32

Terwijl de update voor de genoemde vier toestellen al even uitrolt heeft HuaweiMobileNL via Twitter nu ook laten weten dat de nieuwe software beschikbaar is. Toch krijgen we nog steeds wat meldingen en vragen van P30 en Mate 20-gebruikers, omdat de update bij hen nog niet te downloaden is. Kwestie van geduld of handmatig even bekijken of de update toch al klaarstaat.

Origineel nieuwsbericht 14-11-2019 15.39

Vorige maand schreven we over de onverwachtse uitrol van EMUI 10, gebaseerd op Android 10, voor de Huawei Mate 20 Pro. Dat bleek echter software te zijn die niet voor het grote publiek was bedoeld. Nu rolt de nieuwe software alsnog uit voor verschillende toestellen van Huawei.

Voor de Mate 20 en Mate 20 Pro rolt een update uit met versienummer 10.0.0.136 met een grootte van zo’n 4,42GB. Gebruikers van een Vodafone-branded toestel krijgen updateversie 10.0.0.154 voorgeschoteld. Voor de Huawei P30 en Pro-variant staat update 1.0.0.0.168 klaar met een grootte van 4,47GB.

Vooralsnog is de update alleen te downloaden via de eigen HiCare-app van Huawei. Tevens is de update nog niet direct voor iedereen beschikbaar. Deze wordt in fases uitgerold, waardoor het voor jouw specifieke toestel wat langer kan duren.

→ Download HiCare in de Play Store (gratis)

Bekijken of de update via de HiCare-app al voor jouw toestel klaarstaat doe je via;

Open de app en klik op ‘Update’; Klik op ‘Controleren op updates’.

Checken via je toestel zelf of de update al te downloaden kan via;

Open de instellingen van je toestel en kies voor ‘Systeem’; Klik op ‘Software update’; Kies tot slot voor ‘Controleren op updates’.

Nieuwe functies in Android 10

EMUI 10 oogt een stuk strakker en opgeruimder dan voorheen, al heeft Huawei alsnog een heleboel functies ingebouwd. Android 10 bevat onder andere een systeembrede donkere modus, meer privacy-opties en een verbeterd deelmenu. Ook is er een Focus-modus, waarmee je bepaalde apps tijdelijk pauzeert om je eventjes goed te kunnen concentreren op bijvoorbeeld je werk of studie.

Wil je meer weten over Android 10? Check dan de video hieronder, waarin we de tien coolste features uitlichten. Ook kun je de uitgebreide reviews checken van de Huawei P30 Pro en Huawei Mate 20 Pro review. Daarin vertellen we je alles over de smartphones van de Chinese fabrikant.

