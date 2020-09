Google heeft Android 11 voor Android TV uitgebracht. De update is vooral ideaal voor gamers, want je kunt nu onder meer Nintendo Switch-controllers aansluiten om op het grote scherm te gamen. Ook is Android 11 een stuk stabieler dan zijn voorganger. Wanneer de nieuwe update voor jouw tv beschikbaar is, hangt af van de fabrikant.

Android 11 voor Android TV officieel

Google heeft de aankondiging stilletjes via een blogbericht naar buiten gebracht. Het is nog onduidelijk wanneer jouw Android TV wordt bijgewerkt naar de nieuwe versie, want de bal ligt nu bij fabrikanten. Zij moeten hun televisies klaarmaken om de update naar Android 11 te kunnen uitvoeren.

Android 11 is met name ideaal voor gamers, want de update kan overweg met gamecontrollers van derden. Heb je thuis een Nintendo Switch Pro- of Steam-controller? Vanaf Android 11 kun je deze zowel via bluetooth als usb-kabel aan je tv koppelen om te gamen.

De nieuwe versie introduceert verdere vooral subtiele verbeteringen. Google meldt bijvoorbeeld dat Android 11 voor Android TV een stuk stabieler is vanwege allerlei kleine technische verbeteringen. Het tv-platform gaat namelijk slimmer om met de hardware van jouw scherm. Ook is de nieuwe Android TV-versie meer privacybewust door bijvoorbeeld strenger te zijn op app-toestemmingen.

De toekomst van Android TV

Het zijn spannende tijdens voor Googles tv-platform. Volgens meerdere geruchten wordt de nieuwe Chromecast, die hoogstwaarschijnlijk volgende week wordt aangekondigd, aangestuurd door een nieuw systeem: Google TV. Of dit simpelweg een andere naam voor Android TV is, of een compleet nieuw platform, moet nog blijken.

Het is nog onduidelijk hoe duur de vermeende opvolger van de Chromecast Ultra wordt, en welke nieuwe functies aanwezig zijn. Het eerstvolgende Google-evenement gaat op 30 september om 20:00 uur Nederlandse tijd van start. De redactie van Android Planet doet die avond live verslag van alle aankondigingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief, download de Android Planet-app of houd de site in de gaten.

