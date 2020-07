Google heeft zojuist bèta 2 van Android 11 gelanceerd, waardoor de versie nu stabieler is dan voorheen. De update komt zonder zichtbare veranderingen, maar bevestigt wel dat de definitieve Android 11-update nadert.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 11 bèta 2 downloaden

Bèta 2 van Android 11 bevat de definitieve codes voor hoe de versie precies omgaat met apps. Dit zorgt ervoor dat app-ontwikkelaars nu de tijd hebben om hun applicaties volledig stabiel te maken, voordat de definitieve update uitkomt.

Door deze fase, die zicht slechts richt op platformstabiliteit, komen we dichterbij de definitieve Android 11-update. Ondanks het gebrek aan nieuwe functies, is het hoe dan ook verstandig om de update te installeren als je momenteel de eerste bèta draait. In dit geval hoef je hier zelf weinig voor te doen, aangezien je vanzelf een melding krijgt van de update.

Loopt jouw Pixel nog op Android 10 en wil je graag voor het eerst aan de slag met Android 11? Dan moet je je aanmelden bij het bètaprogramma van Google. Dit is gelukkig erg simpel en leggen we je hieronder uit.

Om bèta 2 van Android 11 te downloaden, volg je deze stappen:

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en log in met je Google-account; Selecteer op welke smartphone je de Android 11-bèta wilt installeren; Wacht totdat je aanmelding om deel te nemen aan het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Zodra je Pixel er klaar voor is ontvang je automatisch een notificatie om de software te downloaden; Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te voltooien.

Tijdens het bijwerken start je toestel meerdere keren opnieuw op. Maak vooraf altijd een back-up van je Android. Zo verlies je geen gegevens mocht er iets misgaan.

Android 11-lancering op 8 september

Het is nog niet officieel bevestigd, maar hoogstwaarschijnlijk is de officiële Android 11-release op 8 september. Dit werd getoond in een video die Google zelf publiceerde voor zijn “Hey Google” Smart Home Summit.

Alle nieuwe functies zijn natuurlijk al bekend en vind je terug op de Android 11-versiepagina. Wist je ook dat wij de bètaversie al hebben uitgeprobeerd en onze bevindingen hierover hebben gedeeld? Kom erachter wat wij vinden in onze eerste indruk van Android 11.

Android Planet volgt het nieuws over Android 11 op de voet en laat het je weten wanneer er meer bekend is. Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief en gebruik te maken van de Android Planet-app.

Meer lezen over Android