Google brengt derde Android 11-bèta uit: definitieve release is aanstaande

Google brengt de derde bèta van Android 11 uit. De nieuwste testversie voert geen grote vernieuwingen door, maar maakt de software klaar voor de uiteindelijke release. Die staat waarschijnlijk voor volgende maand gepland.

Android 11 bèta 4 uitgebracht

De derde betà van Android is vanaf nu te downloaden voor gebruikers die meedoen aan het testprogramma van de update. Als gezegd voegt de nieuwste testversie geen grote verbeteringen toe, maar zijn we weer een stapje dichterbij de definitieve release van Android 11. Sterker nog: dit is de laatste bèta die Google uitbrengt voordat Android 11 verschijnt voor het grote publiek.

Wel worden in de testversie de nodige bugs en andere foutjes opgelost, waardoor de software weer eens stukje stabieler wordt. Draai je al de Android 11-bèta op je Pixel-telefoon? Dan krijg je automatisch een melding dat je een update kunt downloaden. Het is ook mogelijk om via de instellingen-app te checken of de nieuwste versie voor je klaarstaat.

Volgens geruchten vindt de definitieve release van Android 11 op 8 september plaats, wat zou betekenen dat we nog iets langer dan een maand moeten wachten. Heb je geen zin om te wachten en wil je al een voorproefje krijgen van de Android-update? Dan kun je natuurlijk de bèta nu downloaden, mits je over een recente Pixel-smartphone beschikt. Dit doe je als volgt:

Ga naar de officiële Android-bètawebsite en log in met je Google-account; Selecteer op welke smartphone je de Android 11-bèta wil installeren; Wacht totdat je aanmelding om deel te nemen aan het Android-bètaprogramma is goedgekeurd; Zodra je Pixel er klaar voor is ontvang je automatisch een notificatie om de software te downloaden; Volg de aanwijzingen op het scherm om de update te voltooien.

Dit is nieuw in Android 11

Android 11 is een iets minder grote upgrade dan zijn voorganger, maar bevat wel enkele fijne vernieuwingen. Zo wordt de privacy verbeterd doordat je apps een eenmalige permissie kunt geven tot bijvoorbeeld je camera, locatie of microfoon. Gebruik je een app een tijdje niet, dan worden alle permissies van die applicatie automatisch ingetrokken.

Daarnaast kun je aan de slag met de nieuwe chat-bubbels, waarmee chat-apps als een soort icoontje op je homescreen blijven staan, ook als je in een andere app bezig bent. Op die manier kun je altijd simpel en snel naar een gesprek gaan en een reactie tikken. Meer weten? Lees dan onze preview van Android 11, waarin we uitgebreid ingaan op alle nieuwe features.

