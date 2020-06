Gebruikers van Google Pixel-toestellen kunnen vanaf nu de eerste Android 11-bèta downloaden. Google heeft de update zojuist uitgebracht en voegt hiermee nieuwe besturingselementen en privacy-verbeteringen toe.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste Android 11-bèta downloaden

De eerste Android 11-bèta is nu te downloaden voor iedereen met een Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 of Pixel 4 XL. Later volgen ook andere apparaten, maar het is nog onbekend welke dit zijn.

Heb jij een Google Pixel en wil je de nieuwste software als eerst testen? Volg dan deze stappen:

Ga naar de Android-bètawebsite en log in op je Google-account; Selecteer het apparaat waarop je de Android 11-bèta wilt installeren; Volg de aanwijzingen op het scherm, waarna de update naar je telefoon wordt gestuurd.

Nieuwe communicatiefuncties in Android 11

Android 11 biedt verschillende nieuwe communicatiefuncties die sociale activiteiten op je telefoon meer prioriteit geven. Zo hebben social media-meldingen nu een eigen onderdeel in het notificatiegordijn.

Hierbij kan je een gesprek ook als prioriteit markeren, zodat je belangrijke berichten minder snel mist. De optie zorgt ervoor dat deze gesprekken verschijnen op een always-on-display wanneer de telefoon vergrendeld is. Daarnaast blijven meldingen met prioriteit binnenkomen terwijl de Niet Storen-modus actief is.

Android 11 introduceert ook Bubbels, een nieuwe functie die lijkt op wat we al kennen van Facebook Messenger. Als je een chat afsluit, verandert deze in een verschuifbaar cirkeltje op je scherm. De bubbel blijft aanwezig als je verschillende apps opent, waardoor je vanuit alle omgevingen in één klik je chat opent.

Verbeterde apparaat- en mediabediening

Verder kun je nu je slimme apparaten vanaf één plek bedienen door lang de aan / uit-knop in te drukken. Dit opent een menuutje waarin je toegang hebt tot de bediening van jouw slimme apparaten. Hierdoor kun je nu sneller en makkelijker de verlichting inschakelen, de temperatuur veranderen of de voordeur ontgrendelen.

Android 11 introduceert ook nieuwe mediaknoppen, waardoor gebruikers sneller tussen audio- en videoapparaten kunnen schakelen. Zo kan iedereen nu met een klik op de knop kiezen tussen de apparaten waarop muziek of video’s afgespeeld kan worden.

Android 11 verbetert privacy en beveiliging

Zoals altijd verbetert Google de privacy en beveiliging bij een nieuwe grote update. Zo heeft het dat nu weer gedaan door onder meer een functie toe te voegen die het mogelijk maakt om eenmalig rechten te verlenen aan een app. Voorheen kon je slechts kiezen om een app voor onbepaalde tijd toegang te geven tot het gebruik van bijvoorbeeld je camera en opslag. De nieuwe functie zorgt ervoor dat de app geen toegang meer heeft tot deze functies nadat je hem afsluit.

Daarnaast raken ook apps die je voor lange tijd niet gebruikt automatisch hun toegang tot je apparaat kwijt. Hierdoor hebben ongebruikte apps niet onnodig permissie tot bepaalde onderdelen in je telefoon. De volgende keer dat je de app gebruikt, moet je weer opnieuw aangeven tot waartoe je hem toegang geeft.

Stabiele Android 11-release

De stabiele versie van Android 11 verschijnt pas een paar maanden later. De update staat nu gepland voor de zomer en komt mogelijk in augustus of september uit. Wil je meer weten over de software-update, bekijk dan even de Android 11-versiepagina.

Er verschijnt binnenkort een artikel op de site over onze eerste indrukken van Android 11. Hierin gaan we diep in op de nieuwe functies en verbeteringen die de update met zich meebrengt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om dit niet te missen. Download daarnaast de Android Planet-app om nog makkelijker op de hoogte te blijven.

Lees meer artikelen over Android