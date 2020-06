Heb je een Google Pixel, dan kun je sowieso aan de slag met de eerste publieke Android 11-bèta. De nieuwste software proberen kan binnenkort ook op een aantal toestellen van andere fabrikanten. Welke dat zijn, zet Android Planet voor je op een rijtje.

Android 11-bèta toestellen

Later dit jaar komt de volledige versie van Android 11 uit, maar aan de slag gaan met de eerste publieke bèta kan al wel. Heb je interesse om de nieuwe functies te proberen? Dat is geen probleem als je een Google Pixel hebt. Voor verschillende smartphones van de zoekgigant zelf is deze software namelijk al te downloaden.

Heb je geen Pixel op zak, maar ben je wel benieuwd naar de nieuwe software? Diverse smartphones van andere fabrikanten zijn straks ook geschikt voor het testprogramma. Welke toestellen allemaal geschikt zijn voor de Android 11-bèta, heeft Android Planet voor je op een rijtje gezet.

Android 11 op Google Pixel

Google: Heb je een Pixel-smartphone van Google dan gaat het installeren van de Android 11-bèta hetzelfde als vorige jaren. Daarvoor moet je naar de Android-bètawebsite waar je inlogt op het Google-account die je gebruikt op je Google Pixel. Vervolgens kies je het toestel waarop je de software wilt installeren en je volgt de verdere stappen.

Android 11 op andere smartphones

De eerste testversie van Android 11 is ook al op verschillende smartphones van andere merken te installeren. Onderstaand overzicht wordt dan ook regelmatig voorzien van updates, zodat deze lijst altijd actueel is. Daarbij vind je naast meer informatie over de toestellen ook een link naar de website van de fabrikant, waar je meer info vindt over de Android 11-bèta.

OnePlus: Op enkele toestellen van smartphonefabrikant OnePlus zal de nieuwe software te gebruiken zijn. Details daarover check je binnenkort via het OnePlus forum.

Oppo: Van fabrikant Oppo zijn verschillende toestellen in de Find X2-serie geschikt om de testsoftware alvast op te installeren.

Poco: Poco, bekend van Xiaomi, wordt ook onderdeel van het testprogramma en wel met hun gloednieuwe Poco F2 Pro.

Realme: De Chinese fabrikant Realme is voor de eerste keer gekozen om onderdeel te zijn van het testprogramma. Op welke smartphones Android 11 alvast te testen zal zijn, heeft het bedrijf echter nog niet bekendgemaakt.

Xiaomi: Net als vorig jaar jaar is ook Xiaomi weer van de partij als het gaat om het Android 11 bèta-programma. Meer details daarover verschijnen snel via de eigen website van de fabrikant.

Meer over Android 11

Android 11 biedt weer allerlei nieuwigheden ten opzichte van vorige versies van Android. Meer lees je daarover op onze Android 11-pagina. Check ook ons overzicht met kleine Android 11-functies die de moeite waard zijn en check ook hoe jij zelf aan de slag kunt met de Android 11-testsoftware.

