Google heeft het lanceringsevenement van de eerste Android 11-bèta vertraagd. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de oplopende spanningen in de Verenigde Staten.



Android 11-bèta vertraagd

Google stelt de release van de eerste Android 11-bèta nogmaals uit. Het bedrijf zegt op Twitter dat “dit niet het moment is om feest te vieren.” Google geeft verder geen toelichting, maar doelt ongetwijfeld op de huidige spanningen in Amerika. Er zijn volop protesten aan de gang over politiegeweld in het land.

In eerste instantie zou Goolge zijn eerste Android 11-bèta in mei presenteren tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie. Dit ging helaas niet door vanwege het coronavirus. Daarna besloot het bedrijf een online lanceringsevenement te houden op 3 juni. Ook dit evenement is nu voor onbepaalde tijd afgelast.

Google meldt wel dat het het huidige releaseschema voor Android 11 niet verandert. De definitieve versie komt dus als het goed is gewoon nog in het derde kwartaal van 2020 uit. Het is nu echter onduidelijk wanneer we de eerste bèta kunnen verwachten.



Meer over Android 11

De eerste bètaversie is waarschijnlijk al af en moet stabiel genoeg zijn voor normale gebruikers. Mogelijk werken sommige functies of apps nog niet helemaal goed. Het is daarom de bedoeling dat app-ontwikkelaars deze problemen opmerken en oplossen voor de definitieve update verschijnt. Aangezien Google wil vasthouden aan het huidige releaseschema, kunnen we ervan uitgaan dat de bèta over niet al te lang verschijnt.

Belangrijke features van Android 11 zijn de verbeterde notificaties, meer controle over je privacy en een betere werking op vouwbare toestellen. Wil je meer weten over alle nieuwe functies en verbetering in Android 11? Check dan de Android 11-versiepagina of ons artikel met de belangrijkste Android 11-functies tot nu toe.

