De eerste Android 11-bèta is op 3 juni beschikbaar, meldt Google via een filmpje op YouTube. Op die dag houdt Google een livestream om alle nieuwe features van Android 11 toe te lichten.

Android 11-bèta in aantocht

De teaservideo die Google op YouTube heeft geplaatst, lijkt iets te vroeg online gezet. Google heeft namelijk nog geen aankondiging gedaan rondom de Android 11 bèta, al is de Android Developers-website wel geüpdatet. Daarop is nu te zien dat de eerste bèta van Android 11 op 3 juni beschikbaar komt.

Op die dag vindt voorafgaand aan de release een livestream plaats op YouTube. In die livevideo zullen Google-topmensen de nieuwe features van Android 11 uitleggen en demonstreren. Bovendien zullen ze antwoord geven op vragen van geïnteresseerden. Als je een vraag over Android 11 hebt, kun je die via Twitter stellen door te tweeten naar het Android Developers-account en de hashtag #AskAndroid te gebruiken. Google selecteert de vragen die beantwoord worden.

Meer over Android 11

Android 11 is de nieuwe Android-versie, die naar verwachting in augustus of september definitief verschijnt. In de afgelopen maanden zijn in totaal drie Developer Previews verschenen, bedoeld voor ontwikkelaars. Deze software is nog instabiel.

De bèta die 3 juni uitkomt, is bijna af en moet stabiel genoeg zijn voor normaal gebruik. Mogelijk werken sommige apps nog niet goed. Het is de bedoeling dat appontwikkelaars dit opmerken en oplossen voor de definitieve update verschijnt.

Belangrijke features van Android 11 zijn de verbeterde notificaties, meer controle over je privacy en een betere werking op vouwbare apparaten. Wil je meer weten over alle vernieuwingen, verbeteringen en veranderingen in Android 11? Check dan onze versiepagina of ons uitlegartikel met de belangrijkste Android 11-functies tot nu toe.

