De eerste ontwikkelaarsversie van Android 11 is inmiddels beschikbaar, maar we moeten nog wel even wachten voordat normale gebruikers met de nieuwste Android-versie aan de slag kunnen. Het bètaprogramma gaat volgens Google in mei van start.

Android 11-bètaprogramma komt in mei

Gelijktijdig met de release van de eerste Android 11 Developer Preview, maakt Google ook bekend wat de planning is voor de verschillende testversies die de komende maanden worden uitgebracht. Het bedrijf is van plan om drie ontwikkelaarsversies uit te brengen, en daarna een bèta beschikbaar te maken. Dit gebeurt in mei, waarschijnlijk tijdens Google I/O 2020, net als voorgaande jaren.

Tijdens dit event, dat dit jaar van 12 tot en met 14 mei plaatsvindt, wordt waarschijnlijk ook Android 11 voor het eerst aan het grote publiek getoond. Met de publieke bèta is de nieuwe Android-versie dan te testen op Google Pixel-telefoons. Vorig jaar was de testversie van Android 10 ook beschikbaar op smartphones van Sony, OnePlus, Nokia en LG.

De eerste Developer Preview van Android 11 is op dit moment uitgebracht voor de Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4 en Pixel 4 XL. De originele Google Pixel en Pixel XL worden niet meer bijgewerkt; Google heeft de software-ondersteuning van deze telefoons inmiddels definitief gestopt. Hierdoor blijven ze steken op Android 10.

Android 11 introduceert allerlei handige features, zoals de optie om de donkere modus voor specifieke tijdstippen in te plannen. Daarnaast introduceert de update een ingebouwde schermopnamefunctie om makkelijk en snel schermopnames te maken. Verder voert Google een heleboel privacyverbeteringen door en kunnen we straks aan de slag met ‘bubbels’ voor chat-apps.

