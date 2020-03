Ondersteuning voor opvouwbare smartphones en apps die rekening houden met jouw ververssnelheid: de tweede Developer Preview van Android 11 laat een hoop mooie vernieuwingen zien. Tijd voor een overzicht.



Tweede Android 11 Developer Preview laat 3 vernieuwingen zien

Een maand na release van de eerste Android 11 Developer Preview is Google terug met een opvolger. Let op: deze versie is enkel bedoeld voor Googles eigen smartphones en ontwikkelaars. In praktijk kunnen dus slechts een handjevol smartphones ermee aan de slag. Wel werpen de ontwikkelaarsversies een eerste blik op welke nieuwe functies eraan zitten te komen. Dit zijn de 3 beste toevoegingen aan de tweede Android 11 Developer Preview.



1. De beste ververssnelheid

Steeds meer Android-smartphones hebben schermen met hoge ververssnelheden van bijvoorbeeld 90Hz. De kersverse Samsung Galaxy S20 heeft zelfs een 120Hz-display. Dit betekent dat het beeld 120 maal per seconde ververst. Android 11 maakt het voor ontwikkelaars simpeler om rekening te houden met de door de gebruiker ingestelde ververssnelheid. Dit moet betere beelden opleveren.

2. Ondersteuning voor foldables

Het belooft de volgende designtrend in smartphoneland te worden: opvouwbare telefoons. In navolging van de Samsung Galaxy Fold kun je ook de Huawei Mate X, vernieuwde Motorola Razr en Galaxy Flip Z van Samsung opvouwen. De nieuwe versie van Android 11 merkt nu automatisch of je het toestel open, of dichtgeklapt gebruikt. Vervolgens worden apps en instellingen hierop aangepast.

3. Makkelijker updaten

Android-beveiligingsupdates zijn fijn, maar het proces van downloaden om vervolgens je toestel opnieuw op te starten, is minder plezierig. Android 11 gaat het daarom mogelijk maken om herstarten zo simpel mogelijk te maken. Je hoeft zodoende niet opnieuw je ontgrendelingscode of code van je simkaart in te toetsen wanneer je toestel weer is opgestart.

Op weg naar Android 11

Wanneer alles volgens planning verloopt, en het coronavirus geen roet in het eten gooit, verschijnt Android 11 rond september van dit jaar. Voordat het zo ver is brengt het bedrijf diverse Developer Previews uit. Hierdoor kunnen ontwikkelaars alvast aan de slag met nieuwe functies en hun apps voorbereiden.