Google brengt Android 11 Developer Preview 3 uit voor ontwikkelaars

Google maakt een nieuwe Android 11 Developer Preview beschikbaar. Het is de laatste testversie van het nieuwe besturingssysteem dat speciaal voor ontwikkelaars is, voor een publieke bèta uitgebracht wordt.

Laatste Android 11 Developer Preview

De Android 11 Developer Preview 3 is nu te downloaden. Deze nieuwe versie biedt vooral aanpassingen die voor ontwikkelaars van apps interessant zijn. Zo stelt het developers in staat om hun app draadloos te debuggen. Daarbij hoeven ze de telefoon niet meer met een kabel te verbinden aan een computer. Ook is achter de schermen inzichtelijker waarom sommige apps stoppen met draaien.

Kleine nieuwe functies of verbeteringen voor gewone gebruikers woorden voor dit soort testversies niet door Google aangekondigd. Het is goed mogelijk dat ontwikkelaars tijdens het gebruik van Android 11 nieuwe zaken tegenkomen we later terugzien in de uiteindelijke versie van de software.

Automatische update voor Pixel-smartphones

De Android 11 Developer Preview 3 is te downloaden voor de Pixel 2 (XL), de Pixel 3 (XL) de Pixel 3a en de Pixel 4 (XL). Toestellen die al een eerdere Android 11 testversie draaien, krijgen automatisch deze nieuwe preview aangeboden.

Voor gewone gebruikers die nieuwsgierig zijn naar Android 11, is het niet aan te raden deze testversie te installeren. Deze Developer Preview 3 is de laatste testversie die specifiek op ontwikkelaars is gericht. De volgende stap is dat Google een testversie beschikbaar maakt voor het grotere publiek.

Android 11 in herfst 2020

In de herfst van 2020 zal de uiteindelijke versie van het nieuwe besturingssysteem gepresenteerd worden. Waarschijnlijk is die voor het eerst te zien op de nieuwe Pixel 5 en Pixel 5 XL, de nieuwe vlaggenschip-smartphones van Google. Het besturingssysteem zal betere ondersteuning bieden voor 5G-toestellen en opvouwbare smartphones. Ook voegt het bubbels toe met chatgesprekken en biedt het betere beveiliging van persoonlijke gegevens.

