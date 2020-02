Google brengt eerste Android 11 Developer Preview uit: dit is er nieuw

Eerder dan verwacht heeft Google zojuist de allereerste Android 11 Developer Preview uitgebracht. Dat geeft ons een mooie kans om alvast te zien wat de grote Android-update van 2020 introduceert.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste Android 11 Developer Preview verschijnt

Hoewel de Android 11 Developer Preview enkel bedoeld is voor Googles eigen Pixel-smartphones en ontwikkelaars, is het ieder jaar een mooie kans voor ons om alvast een glimp te krijgen van wat ons later dit jaar te wachten staat. Normaal gesproken gebeurt dit in maart, maar daar had Google geen geduld voor.

Wat opvalt aan deze Android 11 testversie is dat er geen uiterlijke veranderingen zijn doorgevoerd aan Android. Deze lijkt Google te willen bewaren voor Google I/O in mei, waar het bedrijf de update officieel presenteert. Deze ontwikkelaarspreview dus duidelijk puur voor ontwikkelaars gemaakt, zodat ze op tijd de kans krijgen om hun apps klaar te maken om deze update straks te ondersteunen. Hieronder bespreken we iedere nieuwe functie die tot nu toe ontdekt is.

Plan de donkere modus voor in de avond of een eigen tijd

Liefhebbers van de donkere modus opgelet: het is vanaf Android 11 eindelijk mogelijk om deze automatisch in- en uit te schakelen. In de instellingen kun je aanvinken dat de donkere en lichte modus automatisch afwisselen als de zon ondergaat en weer opkomt. Heb je liever een andere tijd, dan kun je in dit venster ook handmatig een start en eindtijd voor de donkere modus invullen.

Nieuw uiterlijk voor chat-notificaties

Google voert wat kleine aanpassingen aan notificaties toe van chat-apps. Hierdoor zie je niet alleen het laatste bericht in een gesprek, maar kun je ook alle andere berichten lezen als je rechtstreeks vanuit een notificatie reageert. Ook handig: in deze snelle reacties kun je ook afbeeldingen toevoegen. Dat moet het makkelijker maken om snel een reactie te sturen zonder een afzonderlijke chat-app helemaal te openen.

Oog voor privacy met locatietoestemmingen

Android 11 heeft goed naar iOS gekeken en daar zijn we in dit geval niet rouwig om. Zodra een app je locatie wil gebruiken, verschijnt er een melding in beeld waarin je drie opties krijgt: eenmalig toestaan, toestaan tijdens het gebruik van de app of weigeren. Door een app eenmalig toestemming te geven, hoef je voortaan niet meer in de instellingen te duiken om je toestemming weer in te trekken.

Achter de schermen veel aandacht voor privacy

Deze nieuwe locatie-melding is voorlopig de meest zichtbare privacy-aanpassing van Android 11, maar achter de schermen is veel meer aan de hand. Google lijkt over te willen stappen naar ‘Scoped Storage’, een systeem dat te vergelijken is met de manier waarop de iPhone met apps omgaat. Hierdoor krijgt iedere app zijn afgesloten omgeving, waar het enkel toegang heeft tot gegevens die voor die specifieke app relevant zijn.

Google introduceerde deze functie al met Android 10, maar lijkt deze nu grootser in te willen voeren. Zo kunnen gebruikers straks kiezen hoeveel toegang tot data ze een app geven. Google heeft al toegezegd een aparte blog te publiceren om deze functie verder uit te leggen. Wordt vervolgd dus. Ook handig is dat Google meer onderdelen van Android overhevelt naar de Play Store, zodat deze gemakkelijker een update kunnen krijgen.

En nog heel veel kleine functies

Naast bovenstaande verbeteringen zijn er nog heel wat kleinere aanpassingen te vinden in deze testversie. Zo is de weergave van 5G-signaalsterkte nauwkeuriger geworden en zijn er meer opties toegevoegd voor smartphones met een buigbaar scherm. Google is gamingdienst Stadia ook niet vergeten en verbetert de manier waarop video gecodeerd en gestreamd wordt en worden tal van API’s en andere onzichtbare functies aangescherpt.

Google raadt af: installeer deze preview-versie niet als gebruiker

Hoewel het aanlokkelijk is om deze vroege versie van Android 11 al te installeren, is Google erg duidelijk: deze software is enkel bedoeld voor ontwikkelaars. Het bedrijf heeft al bekend gemaakt dat er drie Developer Previews en drie bèta’s zullen verschijnen voordat de definitieve versie van Android 11 verschijnt.

Er zullen ongetwijfeld nog veel bugs in de software zitten die voor onvoorziene problemen kunnen zorgen. Bovendien zijn de apparaten waar je de preview op kunt installeren erg beperkt: je hebt een Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a of Pixel 4 nodig om de testversie te kunnen draaien.