Android 11 officieel uitgebracht: 3 vragen over de nieuwe Android-versie

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: Android 11 is definitief uitgebracht! In dit artikel lees je alles over de Android-versie, welke smartphones de update kunnen downloaden en wat er zoal nieuw is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 11 downloaden nu mogelijk op Pixel-toestellen

Android 11 is officieel uitgebracht door Google. Nadat de nieuwste Android-versie de afgelopen maanden uitvoerig werd getest in diverse bèta, is het nu tijd voor de officiële release. Naast Googles eigen telefoons worden ook smartphones van diverse andere fabrikanten meteen bijgewerkt.

Net als zijn voorgangers introduceert Android 11 de nodige vernieuwingen, aanpassingen en andere kleinere verbeteringen. Maar wat is er precies nieuw en wanneer kan jij met de update aan de slag? Hieronder geven we antwoord op deze vragen.

1. Wat is er allemaal nieuw?

Android 11 is een iets minder grote upgrade dan zijn voorganger, maar geeft je smartphone natuurlijk wel allerlei nieuwe features. Zo wordt de privacy verbeterd doordat je apps een eenmalige permissie kunt geven tot bijvoorbeeld je camera, locatie of microfoon. Gebruik je een app een tijdje niet, dan worden alle permissies van die applicatie automatisch ingetrokken.

Daarnaast kun je aan de slag met de nieuwe chat-bubbels, waarmee chat-apps als een soort icoontje op je homescreen blijven staan, ook als je in een andere app bezig bent. Op die manier kun je altijd simpel en snel naar een gesprek gaan en een reactie tikken. Ook de notificaties worden verbeterd, zodat bijvoorbeeld je WhatsApp’jes altijd bovenaan staan. Zo zie je altijd meteen wie jou een berichtje stuurt.

Ook nieuw zijn de media-knopjes in het snelle instellingen-paneel, zodat je snel en simpel Spotify (of een andere app) bedient. Daarnaast heeft Android 11 een ingebouwde schermopname-tool en als je de aan/uit-knop eventjes vasthoudt, zie je nieuwe opties om je smart home-apparaten (zoals de Google Nest Mini) te beheren.

Meer weten? Lees dan onze preview van Android 11, waarin we uitgebreid ingaan op alle nieuwe features.

2. Welke smartphones krijgen Android 11 eerst?

Zoals gebruikelijk krijgen de Pixel-telefoons van Google zelf de update eerst. Heb je een redelijk recente Google-telefoon, dan kun je de software-upgrade vanaf nu downloaden en installeren. Alleen de allereerste Pixel (XL) valt buiten de boot; dit toestel is te oud en blijft steken op Android 10.

Nieuw dit jaar is dat verschillende fabrikanten de Android 11-update meteen ook beschikbaar maken. Hierbij gaat het om OnePlus, Xiaomi en Oppo. Heb je bijvoorbeeld een OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro, dan is de grote software-update ook snel te downloaden.

Heb je een smartphone die onderdeel was van het bètaprogramma van Android 11, dan verschijnt de update waarschijnlijk ook snel. De verwachting is dat bijvoorbeeld de OnePlus 8 en 8 Pro snel worden bijgewerkt, maar ook Nokia staat bekend om zijn vlotte updates.

3. En hoe zit het met andere Android-toestellen?

Het verschil per toestel en fabrikant of je straks de Android 11-update kan downloaden. Heb je een toestel dat in 2019 of 2020 is uitgebracht, dan is de kans vrij groot dat je Android 11-update ontvangt. Van oudere en wat goedkopere smartphones is het lastiger te zeggen of je een upgrade krijgt. Neem hiervoor een kijkje in het Android 11 update-overzicht, waarin we onze verwachtingen op een rijtje zetten.

Sommige fabrikanten, zoals OnePlus, Nokia en Samsung, zullen vrij vlot hun belangrijkste smartphones bijwerken. Bedrijven als Motorola, Xiaomi, Huawei en Sony hebben doorgaans iets meer tijd nodig. De komende weken maken de meeste fabrikanten waarschijnlijk bekend welke smartphones (g)een update krijgen.

Houd daarom Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws. Volg ons via de website, onze gratis Android Planet-app of meld je aan voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Google: