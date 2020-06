Google gaat minstens 117 nieuwe emoji toevoegen in Android 11. Dat is flink meer dan het eerder genoemde aantal van 62. De Android 11-emoji focussen zich met name op inclusiviteit, maar er worden ook nieuwe voorwerpen en dieren toegevoegd.

117 emoji in Android 11

De nieuwe plaatjes werden ontdekt door lezers van 9to5Google. Zij draaien momenteel de eerste testversie van Android 11 en kwamen tientallen nieuwe emoji tegen. Afgelopen januari kondigde Unicode Consortium, de organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van emoji, aan dat dit jaar 62 nieuwe poppetjes werden geïntroduceerd.

Vervolgens kunnen techbedrijven als Apple, Microsoft en Google ervoor kiezen om dit standaardpakket op maat te maken, en eventueel uit te breiden. Google kiest hier dus voor. Niet alleen breidt men het standaard emoji-pakket uit met nieuwe plaatjes, ook is er meer aandacht voor inclusiviteit.

Je kunt bij de meeste nieuwe Android 11-emoji bijvoorbeeld voor verschillende huidskleuren kiezen, van wit tot zwart, en alles daartussenin. Ook heeft Google bijvoorbeeld emoji toegevoegd van een man die een baby de fles geeft en kun je in Android 11 ook mannen een jurk aandoen. Voorheen konden alleen vrouwen een jurk aandoen, als het op emoji aankomt.

Verder heeft Google bijvoorbeeld een kerstvrouw-plaatje toegevoegd, inclusief een transgendervlag. Laatstgenoemde is in samenwerking met Microsoft ontwikkeld. Tot slot zijn er nieuwe dieren en voorwerpen toegevoegd, zoals een helm, djembé en ontstopper.

Dit moet je weten over de opvolger van Android 10

De eerste testversie van Android 11 is inmiddels beschikbaar, hetzij voor slechts een handjevol smartphones. Geïnteresseerden kunnen meedoen aan deze openbare bèta door zich bij Google aan te melden. Het bedrijf gebruikt dit soort testversies om de laatste plooien glad te strijken.

De definitieve versie van het besturingssysteem rolt later dit jaar uit. Het emoji-aanbod kan tegen die tijd gewijzigd zijn, omdat Google regelmatig aanpassingen doet in testversies. In onze Android 11 preview nemen we alvast een voorproefje op wat je kunt verwachten.