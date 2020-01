Deze 62 nieuwe emoji komen dit jaar naar Android 11

Er komen later dit jaar een heleboel nieuwe emoji naar Android. Vanaf dit najaar kun je 62 nieuwe emoji gebruiken, waaronder een ijsbeer, theepot en piñata.

Nieuwe emoji in Android 11

2020 is in volle gang en dat betekent ook dat we weer een heleboel nieuwe emoji kunnen verwachten. Later dit jaar komen in totaal 62 nieuwe figuurtjes en icoontjes naar Android. Het gaat om de zogeheten Unicode Emoji 13.0, die allerlei nieuwe emoji toevoegt.

Denk bijvoorbeeld aan een lachend gezichtje met een traan, ouders die een baby een flesje geven, de transgender vlag en twee personen die elkaar knuffelen. Ook is er straks een emoji van een pickup truck, dodo en een persoon in smoking. Op de blog van Unicode check je het volledige overzicht met alle nieuwe emoji.

Wanneer kun je de nieuwe emoji verwachten?

Hoewel de nieuwe emoji nu al zijn aangekondigd, moet je nog wel even wachten voordat je ze op je Android-smartphone ziet verschijnen. Google voegt de nieuwe figuurtjes toe met Android 11, dat pas later dit jaar officieel wordt uitgebracht. Waarschijnlijk onthult Google de nieuwste Android-versie tijdens I/0 2020, dat in mei plaatsvindt. Iets daarvoor worden mogelijk al ontwikkelaarsversies van de update vrijgegeven.

De definitieve release van Android 11 is waarschijnlijk in augustus of september, en daarna moeten fabrikanten de update beschikbaar maken voor hun smartphones. Dat duurt altijd even; Android 10 verscheen afgelopen september en is op dit moment op lang niet alle Android-telefoons te vinden.

