De eerste versie van Android 11 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en alleen op Google Pixel-telefoons. Maar wat is er nou precies nieuw en verbeterd? Android Planet zet de belangrijkste Android 11-functies op een rijtje.

Android 11-functies: dit zijn de belangrijkste

Google heeft opvallend vroeg de eerste versie van Android 11 uitgebracht en dat is natuurlijk tof nieuws. Wel gaat het om de eerste Developer Preview, die alleen voor Google Pixel-smartphones beschikbaar is en absoluut niet geschikt is om als daily driver te gebruiken. De software is nog lang niet af en bevat nog veel bugs en vastlopers.

Deze eerste versie van Android 11 geeft wel een blik op de belangrijkste nieuwe features die we kunnen verwachten. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste functies en verbeteringen voor je op een rijtje, maar houd er wel rekening mee dat er nog veel kan veranderen in aanloop naar de release. De definitieve release van Android 11 vindt waarschijnlijk pas in augustus of september plaats.

1. Bubbels voor chat-apps

Deze functie dook vorig jaar al op bij de testversies van Android 10, maar tot een definitieve release kwam het (nog) niet. Met Android 11 komt daar verandering in, want Google maakt een api beschikbaar voor chat-apps om zogeheten ‘bubbels’ te gebruiken. Dit ken je misschien van de Facebook Messenger-app, die een chatbubbel op je homescreen toont als je een berichtje hebt ontvangen.

Door hier op te tikken, kun je direct een reactie schrijven en sturen, zonder dat je de hele app hoeft te openen. Dat is handig, want hierdoor kun je – ook als je een andere app open hebt staan – snel het gesprek afhandelen, om dan weer verder te gaan waar je was gebleven.

2. Tijdelijke permissies

Google focust zich met Android 11 meer op privacy en doet dit door de permissies van apps aan te pakken. Nieuw is de mogelijkheid om apps slechts één keer een permissie te geven om bijvoorbeeld je locatie op te vragen, of de microfoon of camera te gebruiken. In Android 10 kun je al aangeven dat apps dit alleen mogen doen als je de applicatie daadwerkelijk gebruikt, maar versie 11 gaat verder.

In Android 11 kun je ook voor een ‘eenmalige permissie’ kiezen. In bijvoorbeeld WhatsApp kun je dan aangeven dat de chat-app één keer je microfoon mag gebruiken voor audioberichten, maar daarna wordt de permissie automatisch weer ingetrokken.

3. Inplannen van donkere modus

De donkere modus was één van de belangrijkste vernieuwingen van Android 10, en dus is het logisch dat Google de functie verder uitbreidt. Nieuw in Android 11 is de optie om de donkere modus in te plannen, zodat de feature automatisch wordt ingeschakeld bij zonsondergang (zoals in iOS), of op een specifiek tijdsstip. Op dit moment kun je de donkere modus alleen helemaal in- of uitschakelen.

Het werkt heel simpel: je gaat in de instellingen naar ‘Scherm > Donkere modus’ en kiest daar wanneer je wil dat de dark mode wordt geactiveerd op je Android-telefoon.

4. Ondersteuning voor watervalschermen en cameragat

Steeds meer smartphones hebben een cameragat voor de selfiecamera (zoals de Galaxy S20), en Android 11 bouwt hier officieel ondersteuning voor in. Hetzelfde geldt voor schermen met afgeronde randen, zoals het ‘watervalscherm’ van de Huawei Mate 30 Pro.

Omdat de schermen zo zijn afgerond, kan het zijn dat apps hier niet helemaal goed mee omgaan. Denk bijvoorbeeld aan het toetsenbord, waarvan een paar knopjes precies op die gebogen schermranden wordt weergegeven. Dit is niet handig met berichtjes tikken en Android 11 moet dit daarom oplossen.

5. Meer aandacht voor privacy

De nieuwe permissies zijn voorlopig de meest zichtbare privacy-aanpassing van Android 11, maar achter de schermen is veel meer aan de hand. Google lijkt over te willen stappen naar ‘Scoped Storage’, een systeem dat te vergelijken is met de manier waarop de iPhone met apps omgaat. Hierdoor krijgt iedere app zijn afgesloten omgeving, waar het enkel toegang heeft tot gegevens die voor die specifieke app relevant zijn.

Google introduceerde deze functie al met Android 10, maar lijkt deze nu grootser in te willen voeren. Zo kunnen gebruikers straks kiezen hoeveel toegang tot data ze een app geven. Google heeft al toegezegd een aparte blog te publiceren om deze functie verder uit te leggen. Ook handig is dat Google meer onderdelen van Android overhevelt naar de Play Store, zodat deze gemakkelijker een update kunnen krijgen.

6. Schermopnames maken

Android 11 heeft standaard een functie om een schermopname te maken, een uitkomst voor iedereen die wel eens een functie van Android wil uitleggen. In Android 11 zit een nieuwe knop in het snelle instellingen-paneel, waarmee je direct een schermopname start. Deze maakt een video van alles wat je op je Android-apparaat doet tot je deze knop nog een keer indrukt.

Sommige smartphonefabrikanten hebben al langere tijd zo’n schermopname-tool ingebouwd in hun Android-software, maar in stock-Android ontbreekt de functie gek genoeg. Daar kom nu dus eindelijk verandering in, zodat je niet per se een losse schermopname-app hoeft te downloaden en installeren.

7. En nog veel meer

Natuurlijk worden met Android 11 ook een heleboel kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo zorgt de update ervoor dat bluetooth niet wordt uitgeschakeld als je je Android-smartphone in de vliegtuigmodus zet.

Daarnaast kun je notificaties uitschakelen als je aan het filmen bent en komt er een nieuwe optie voor Motion Sense op de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Als je met je hand boven het scherm van de smartphone ‘tikt’ (zonder ‘m aan te raken), dan pauzeer je het nummer in je muziek-app.

Het is nog onduidelijk wanneer Android 11 precies wordt uitgebracht, maar Google heeft het zelf over een definitieve release ‘in het derde kwartaal van dit jaar’. Voorgaande Android-versies werden altijd in augustus of september uitgebracht, dus we verwachten dat dit in 2020 niet anders zal zijn. Wel is duidelijk dat in mei, waarschijnlijk tijdens Google I/O 2020, het bètaprogramma van Android 11 wordt uitgebracht.

Wat is jouw favoriete Android 11-feature? En zijn er verbeteringen die we misschien hebben gemist en moeten toevoegen? We horen het graag in de reacties hieronder!